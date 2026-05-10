Nobelovka koja je u zatvoru doživjela infarkt prebačena u bolnicu u Teheranu

Mohammadi (54) je Nobela osvojila 2023. dok je bila u zatvoru zbog kampanje za promicanje ženskih prava i za ukidanje smrtne kazne.

Krajem ožujka doživjela je srčani udar. U pritvorskom centru Mashhad u ćeliji je bila bez svijesti više od sat vremena prije nego što su je suzatvorenice umotale u deku i odvele u ambulantu. Unatoč hitnoj situaciji i jasnim znakovima srčanoga udara, vlasti su jednostavno odbile prebaciti je u bolnicu ili dopustiti da je pregleda specijalist. Umjesto toga, odveli su je u još stroži iranski zatvor Zanjan, ističe Reuters.

Njezina je obitelj nakon toga zatražila premještaj iz tog zatvora, poznat po strogim uvjetima i kršenju prava zatvorenika.

Sada se nalazi u bolnici Teheran Pars gdje je prevezena vozilom hitne pomoći. Ondje je liječi tim njezinih liječnika, priopćila je Zaklada Narges Mohammadi.

Mohammadi je osuđena na novu zatvorsku kaznu od 7 i pol godina, objavila je zaklada u veljači, prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Nobelov odbor tada je pozvao Teheran da je odmah oslobodi.

Uhićena je u prosincu nakon što je javno osudila smrt odvjetnika Khosrowa Alikordija. Tužitelj je novinarima rekao da je na Alikordijevoj komemoraciji iznosila provokativne primjedbe.

Zaklada nije iznijela pojedinosti o uvjetima jamčevine ni o suspenziji njezine kazne.

"No suspenzija nije dovoljna. Narges Mohammadi zahtijeva trajnu, specijaliziranu skrb. Moramo zajamčiti da se više nikad ne vrati u zatvor", objavili su iz zaklade.

Iran je u siječnju ugasio većinu interneta u zemlji dok su vlasti gušile masovne prosvjede potaknute ekonomskim nemirima. Grupe za ljudska prava izvijestile su o brojnim pogubljenjima ljudi koji su sudjelovali u prosvjedima.