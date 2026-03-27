Njemački ministar oštro: 'Putin se cinično nada...'

Bi. S. / Hina

27.03.2026 u 17:06

Johann Wadephul Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Njemački šef diplomacije Johann Wadephul u petak je optužio Rusiju da pomaže Iranu u identifikaciji potencijalnih meta napada, dodajući da ne postoji neslaganje između Washingtona i Berlina po pitanju rata protiv Islamske Republike

U obraćanju novinarima tijekom sastanka formata G7 u Francuskoj Wadephul je rekao da je razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom kojemu je iznio stav Berlina – da je Njemačka spremna sudjelovati u osiguranju Hormuškog tjesnaca nakon završetka neprijateljstava.

Njemački ministar vanjskih poslova smatra da se ruski predsjednik Vladimir Putin 'cinično nada da će eskalacija na Bliskom istoku skrenuti pozornost s njegovih zločina u Ukrajini'.

'Ta mu računica ne smije uspjeti. Vrlo jasno vidimo koliko su ova dva sukoba isprepletena. Rusija očigledno podupire Iran informacijama o potencijalnim ciljevima', rekao je.

Wadephul je u obraćanju naglasio i da ne postoji neslaganje Berlina i Washingtona po pitanju Irana, dodajući da Iran ne smije nabaviti nuklearno naoružanje niti predstavljati regionalnu prijetnju, prenosi Reuters. 

'Već posvuda osjećamo ekonomske posljedice, osobito u Europi, i to prilično značajno', rekao je.

'Stoga smo o tim pitanjima vrlo temeljito raspravili i apsolutno nema neslaganja. Nije bilo niti ima zahtjeva Sjedinjenih Država, prvenstveno nama, za vojnim doprinosom prije kraja neprijateljstava'. 

Upozorio je da podrška Ukrajini ne smije usporiti zbog sukoba na Bliskom istoku, piše dpa. 

'Ne smije biti kompromisa po pitanju održavanja obrambenih sposobnosti Kijeva', kazao je ministar iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU). 

Wadephul je istaknuo da pritisak na Rusiju mora ostati snažan, navodeći sankcije, djelovanje protiv ruske 'flote u sjeni' te pritisak na ruski energetski sektor. 

Referirajući se na ratove u Ukrajini i Iranu, njemački šef diplomacije kazao je da je „potpuno jasno” da će u budućnosti od presudne važnosti postati protuzračna obrana. 

Njemačke oružane snage stoga planiraju nabavu takvog naoružanja, a obrambena industrija Njemačke i Europe morat će razmotriti kako postati učinkovitija na tom područja, zaključio je.   

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu, javili se iz Holdinga: Korlaet poslao poruku građanima

  • 21:10

    Stanje u javnom prijevozu ZET je objavio stanje u javnom prijevozu u 20.45 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.  Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani Linije 1 i 13 ne prometuju. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Žičara danas neće prometovati.

  • 20:24

    Korlaet poslao poruku građanima Iako je u Zagrebu vjetar slabiji nego što je bio proteklih sati, još uvijek ima stabala koja padaju, zbog čega je Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, govoreći u Dnevniku HRT-a o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Zagreba pozvao stanovnike Zagreba da danas i sutra do podneva ostanu u domovima kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

  • 19:59

    DHMZ: Vjetar dosegao 120 km/h Jutros su u Zagrebu zabilježeni iznimno jaki udari vjetra – prema preliminarnim podacima: Sokolovac: 120,6 km/h, Lisičine: 101,9 km/h i Maksimir: 96,1 km/h Podaci su preliminarni i podložni dodatnoj validaciji. Udari iznad 115 km/h spadaju u iznimno rijetke događaje za Zagreb (povratno razdoblje u zadnjih 100 godina), kažu iz DHMZ-a.
Drama u Lici: Obitelj s četvero djece ostala zametena u snijegu, spasili ih HGSS-ovci
Uskok objavio za što tereti Vedrana Pavleka. Evo kako se iz Skijaškog saveza izvuklo 30 milijuna eura

