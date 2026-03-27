Njemački ministar oštro: 'Putin se cinično nada...'

Njemački ministar vanjskih poslova smatra da se ruski predsjednik Vladimir Putin 'cinično nada da će eskalacija na Bliskom istoku skrenuti pozornost s njegovih zločina u Ukrajini'.

U obraćanju novinarima tijekom sastanka formata G7 u Francuskoj Wadephul je rekao da je razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom kojemu je iznio stav Berlina – da je Njemačka spremna sudjelovati u osiguranju Hormuškog tjesnaca nakon završetka neprijateljstava.

'Ta mu računica ne smije uspjeti. Vrlo jasno vidimo koliko su ova dva sukoba isprepletena. Rusija očigledno podupire Iran informacijama o potencijalnim ciljevima', rekao je.

Wadephul je u obraćanju naglasio i da ne postoji neslaganje Berlina i Washingtona po pitanju Irana, dodajući da Iran ne smije nabaviti nuklearno naoružanje niti predstavljati regionalnu prijetnju, prenosi Reuters.

'Već posvuda osjećamo ekonomske posljedice, osobito u Europi, i to prilično značajno', rekao je.

'Stoga smo o tim pitanjima vrlo temeljito raspravili i apsolutno nema neslaganja. Nije bilo niti ima zahtjeva Sjedinjenih Država, prvenstveno nama, za vojnim doprinosom prije kraja neprijateljstava'.

Upozorio je da podrška Ukrajini ne smije usporiti zbog sukoba na Bliskom istoku, piše dpa.

'Ne smije biti kompromisa po pitanju održavanja obrambenih sposobnosti Kijeva', kazao je ministar iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU).

Wadephul je istaknuo da pritisak na Rusiju mora ostati snažan, navodeći sankcije, djelovanje protiv ruske 'flote u sjeni' te pritisak na ruski energetski sektor.

Referirajući se na ratove u Ukrajini i Iranu, njemački šef diplomacije kazao je da je „potpuno jasno” da će u budućnosti od presudne važnosti postati protuzračna obrana.

Njemačke oružane snage stoga planiraju nabavu takvog naoružanja, a obrambena industrija Njemačke i Europe morat će razmotriti kako postati učinkovitija na tom područja, zaključio je.