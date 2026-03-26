Dronovi koji siju smrt u Ukrajini spremni za Iran? Putin je uoči sukoba donio odluku

"Ne treba im više dronova. Trebaju im bolji dronovi. Žele naprednije mogućnosti ", rekao je Antonio Giustozzi , viši istraživački suradnik u Kraljevskom institutu za ujedinjene službe za Financial Times .

Navodno je Kremlj započeo pregovaranje s Iranom prije početka američke vojne intervencije, piše The Sun . Već je od ranije poznato da Putin hrani iranski režim obavještajnim podacima , a postoji bojazan da želi ojačati njihovu vatrenu moć već do kraja ovog mjeseca.

Iako su sami Iranci priznali kako primaju potporu Rusije , obavještajci smatraju da bi Vladimir Putin mogao poslati novu pošiljku dronova .

Modificirane letjelice

Rusija bi navodno Iranu mogla isporučiti dronove slične Geranu-2, odnosno preradu iranskog Shaheda-136. Ti su dronovi modificirani za sukobe u Ukrajini, a imaju sposobnost izbjegavanja protuzračne obrane te nošenja većeg tereta.

"Rusi su dramatično poboljšali Shahed, uključujući modifikacije motora, navigacije i mogućnosti ometanja", rekla je Nicole Grajewski, profesorica na sveučilištu Sciences Po u Parizu.

"Trenutačno kruži mnogo lažnih informacija. Jedno je istina - nastavljamo dijalog s iranskim vodstvom", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, odbacivši ove navode. Rusi javno ističu kako Iranu šalju humanitarnu pomoć.

Navodno su ruske komponente pronađene u dronu koji je pao na britansku zračnu bazu Akrotiri na Cipru. Moskva i Teheran su još ranije sklopili sporazum o isporuci stotina lansera i tisuća projektila u sljedeće tri godine. No, Rusi Iranu nisu htjeli prodati sustav S-400 kako se ne bi zamjerili Amerikancima i izložili svoje vojnike direktnom sukobu.