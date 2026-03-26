Dronovi koji siju smrt u Ukrajini spremni za Iran? Putin je uoči sukoba donio odluku

Rusi navodno već šalju modificirane dronova Shahed-136 Iranu. Naime, ove su letjelice modificirane za sukobe u Ukrajini zbog čega imaju mogućnost izbjegavanja PZO-a i prijenos težih tereta
Iako su sami Iranci priznali kako primaju potporu Rusije, obavještajci smatraju da bi Vladimir Putin mogao poslati novu pošiljku dronova.
Navodno je Kremlj započeo pregovaranje s Iranom prije početka američke vojne intervencije, piše The Sun. Već je od ranije poznato da Putin hrani iranski režim obavještajnim podacima, a postoji bojazan da želi ojačati njihovu vatrenu moć već do kraja ovog mjeseca.
"Ne treba im više dronova. Trebaju im bolji dronovi. Žele naprednije mogućnosti", rekao je Antonio Giustozzi, viši istraživački suradnik u Kraljevskom institutu za ujedinjene službe za Financial Times.
Modificirane letjelice
Rusija bi navodno Iranu mogla isporučiti dronove slične Geranu-2, odnosno preradu iranskog Shaheda-136. Ti su dronovi modificirani za sukobe u Ukrajini, a imaju sposobnost izbjegavanja protuzračne obrane te nošenja većeg tereta.
"Rusi su dramatično poboljšali Shahed, uključujući modifikacije motora, navigacije i mogućnosti ometanja", rekla je Nicole Grajewski, profesorica na sveučilištu Sciences Po u Parizu.
"Trenutačno kruži mnogo lažnih informacija. Jedno je istina - nastavljamo dijalog s iranskim vodstvom", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, odbacivši ove navode. Rusi javno ističu kako Iranu šalju humanitarnu pomoć.
Navodno su ruske komponente pronađene u dronu koji je pao na britansku zračnu bazu Akrotiri na Cipru. Moskva i Teheran su još ranije sklopili sporazum o isporuci stotina lansera i tisuća projektila u sljedeće tri godine. No, Rusi Iranu nisu htjeli prodati sustav S-400 kako se ne bi zamjerili Amerikancima i izložili svoje vojnike direktnom sukobu.