Njemačka spalila tri milijarde neiskorištenih 'covid' maski

Prema odgovoru ministarstva zdravstva na pitanje stranke Zeleni, objavljenom u četvrtak, oko polovice od gotovo šest milijardi maski je poslano na "toplinsku obradu", reciklažni postupak koji uključuje spaljivanje kako bi se proizvela energija.

Vlada je dosad potrošila oko osam milijuna eura na reciklažu koju obavljaju tvrtke izabrane u postupku javne nabave.

Masovno uništavanje neiskorištene medicinske opreme je ponovo otvorilu žestoku političku raspravu o načinima na koje ministarstvo troši novac.