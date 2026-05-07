Nijemac dobio gotovo 1000 eura odštete jer na ljetovanju nije mogao naći ležaljku

Za odmor sa suprugom i dvoje djece platio je više od 7000 eura , a hotel mu je nakon pritužbe odobrio djelomični povrat novca. No Općinski sud u Hannoveru prošlog je mjeseca presudio da četveročlana obitelj ima pravo na veći iznos od 986,70 eura te da je odgovoran turoperator u Njemačkoj, javlja The Guardian.

Muškarac, čiji identitet nije poznat, ljetovao je 2024. s obitelji na grčkom otoku Kosu . Rekao je da, unatoč tome što je svakog jutra ustajao u zoru i 20 minuta tražio slobodnu ležaljku , nije uspio zauzeti nijednu.

Sudsku odluku mnogi vide kao neobičan zahvat u takozvane ‘ratove ručnicima’, koje mnogi smatraju gotovo jednako sastavnim dijelom europskih paket-aranžmana kao švedski stol i opekline od sunca.

Svjedočeći na sudu, muškarac je rekao da ni hotel ni turoperator nisu učinili ništa kako bi se poštovala vlastita pravila odmarališta o ‘blokiranju ručnicima’. Unatoč njegovim zahtjevima osoblju, gosti koji su to činili nisu bili upozoreni niti se od njih tražilo da prestanu, rekao je.

Muškarac je naveo da je svakog jutra rano ustajao u pojavi poznatoj kao ‘jurnjava u zoru’, kako bi pokušao zauzeti željena mjesta. No, tvrdi, nikada nije uspio, pa su njegova djeca morala ležati na betonu.

Rezervacija ležaljki ručnikom

Sud je naveo da turisti moraju prihvatiti to da neće uvijek dobiti ležaljku, ali da je na turoperatoru, u komunikaciji s hotelom, da osigura sustav koji omogućuje ‘razuman’ odnos između broja ležaljki i broja gostiju. Sudac je rekao da je presuda donesena ‘na temelju pojedinačnih okolnosti’.

Pravni portal Legal Tribune Online naveo je da je turoperator u Njemačkoj proglašen odgovornim za situaciju u Grčkoj zbog strogih pravila o paket-putovanjima. Hotel se pravno smatra pružateljem usluge, a time i zastupnikom turoperatora, navodi portal.

Iako ne postoji zakon koji posebno uređuje pravila o rezerviranju ležaljki ručnikom, postoji opće prihvaćen bonton, koji je često istaknut na natpisima u pojedinim odmaralištima ili uz bazene. Rezervacije se smatraju neprihvatljivima.

Hoteli često navode da će ukloniti ručnike nakon 30 do 60 minuta nekorištenja. No nejasna pravila često dovode do sukoba među turistima uz bazene.

Sudac u Hannoveru rekao je da se općenito smatra kako turisti ne bi smjeli biti prisiljeni sami rješavati takve situacije, primjerice uklanjanjem tuđih ručnika. Prema sucu u tom predmetu, turoperator je dužan spriječiti takve sukobe.