Nevjerojatni slučajevi: U kakav su kriminal u 2025. bili upetljani hrvatski policajci?

Protekla godina bila je plodna za hrvatsku policiju, ali i za onaj njen dio sklon različitim prijestupima - od prometnih nepodopština i sitnih prevara do ozbiljnog, organiziranog kriminala

Jasno je da se radi o manje dijelu policijskog sustava, premda je brojke iz godine u godinu teško staviti u relativne omjere jer MUP rijetko odbija odgovoriti na konkretna pitanja o kriminalu u vlastitim redovima i posljedicama koje njegovi akteri snose. A civilni nadzor nad postupanjem policije u Hrvatskoj je slabo funkcionalan, zapravo nepostojeći. Tportal je ove godine, kao i lani i preklani izdvojio policijski 'the best of'.

Siječanj Već početkom godine stanovite Asja i Marina nagodile su se s USKOK-om i priznale da su srpskim i crnogorskim mafijašima pomagale dobiti informacije iz hrvatske policije, kao i hrvatske dokumente na njihovo ime. Dvije pokajnice bile su dio velike organizacije od čak osamnaest članova, predvođene stanovitim Nusretom, koja je za 500 tadašnjih kuna polusvijetu iz susjedstva nabavljala službene i povjerljive MUP-ove podatke, a za deset tisuća kuna osiguravala prelazak granice bez kontrole. Za našu priču zanimljivo je da su važnu ulogu u ovom pothvatu imali sami policajci, njih nekoliko, a za zdrav razum uvredljiv je podatak da ni nakon pet godina oni još uvijek nisu osuđeni. Ali su zato presuda i novčana kazna ekspresno stigle 33-godišnjem Zadraninu koji je uvrijedio policiju: nakon što je u jednoj grupi na Facebooku komentirao fotografiju policijskog presretača riječima 'Vozi ga neka nadobudna toljaga i kur…e mu je jača strana!' i premda je svoj komentar izbrisao gotovo pa odmah, u roku od dva sata na vrata su mu pokucali organi reda, priveli i prijavili sudu koji ga je globio zbog 'narušavanja javnog reda'. Veljača U veljači bilježimo slučaj friškog 20-godišnjeg policajca iz okolice Zagreba koji je svom kolegi ukrao pištolj, a u svojoj policijskoj postaju i automatsku pušku. Neko vrijeme nakon toga bavio se krađama i razbojništvima, sve dok ga kolege nisu razotkrile. Tri dana kasnije, na dvije godine zatvora osuđena je zagrebačka policajka koja je jednoj staroj profesorici podmetnula ugovor o uzdržavanju, a potom joj ukrala novac i stan u kojemu je živjela. Lažno se predstavljala kao njena 'nećakinja' i zapravo pokušala potpuno preuzeti kontrolu nad njenim životom, čak i dok je ova ležala u bolnici. Zanimljivo, inspiraciju za prevaru dobila je kada je kao policajka bila na intervenciji kod spomenute profesorice koja je i ranije bila na meti prevaranata. Nesretna gospođa preminula je ne dočekavši pravdu, a policajka i njen partner u zločinu pravdu, odnosno pravomoćnu presudu, već godinama čekaju na slobodi, kao što su je od daleke 2013. godine čekali splitski policajci - cijelo vrijeme aktivni u službi - optuženi da su žmirili na prometne prekršaje i umjesto da prijave pokušaj podmićivanja, pristali da ih se počasti pizzama. Ove godine dočekali su uvjetne kazne. Plodnu veljaču za policijske prijestupnike zaključit ćemo sa zagrebačkim policajcem koji je svojim automobilom pijan pokosio jednu strankinju. O slučaju se gotovo ništa više ne može saznati jer policija nije objavila ni koliko je njihov kolega bio pijan, niti bilo kakve druge okolnosti nesreće koju je skrivio.

Ožujak U Zadru je početkom ožujka pao još jedan policajac, zadužen ni manje ni više nego za suzbijanje prodaje i korištenja droge, koji je kroz dulje vrijeme s jednim ovisnikom - dilao drogu, odnosno respektabilne količine kokaina i heroina. Inspektor i diler, doznalo se, sin je donedavnog predsjednika Županijskog suda u Zadru. U Velikoj Gorici kamere su zabilježile nevjerojatnu policijsku grubost prema 51-godišnjakinji s dijagnosticiranom psihičkom bolešću, navodno zbog sumnje u minorni prekršaj, a kada ih je njena 71-godišnja majka zamolila da ne budu grubi, i ona je odgurnuta i ozlijeđena, a kasnije i privedena. Ministarstvo unutarnjih poslova oglasilo se s informacijom da je zbog ovog događaja unutarnja kontrola pokrenuta, ali nikada se nije doznalo je li i završena. Još brutalniji bili su pulski policajci, njih dvojica, koji su na mrtvo ime prebili pijanog Slovenca koji im je bježao motorom: kada su ga dostigli, skinuli su mu kacigu i naočigled građana premlatili. Premda su kazneno prijavljeni, a u ožujku i optuženi za premlaćivanje, i dalje negiraju svoju krivnju. Suđenje nije ni na vidiku. Njihov kolega iz Poreča kazneno je prijavljen jer je osuđenom kriminalcu prenosio povjerljive podatke iz sustava MUP-a, dok je zagrebački policajac zajedno s nekoliko kolega prijavljen da je u zamjenu za mito mafijašima dilao informacije o raspisanim potragama MUP-a, te one iz Schengenskog informacijskog sustava (SIS) i Interpola.

Lipanj I šef hrvatske policije Nikola Milina ove je godine imao svojih spornih trenutaka: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ponovno ga je kaznilo zbog dodatnih primanja na koja kao dužnosnik nije imao pravo - zbog naknada za godišnji odmor, dara za dijete i slično. Premda policijski sindikati upozoravaju da je nezakonito primio i razne druge dodatke od ukupno 20 tisuća eura. Zanimljivo je da je Milina na isti način kažnjavan i ranije, pa i lani, što ga očito nije pokolebalo. Nekadašnja zvijezda reality-trasha, bivši policajac Leon Lučić, ovog ljeta ponovno je uhićen zajedno s nekoliko bivših, ali i jednim aktualnim pripadnikom policijskog sustava. On im je, sumnja se, odavao povjerljive informacije koje su im pomagale u raznim iznudama, reketarenju, prijetnjama i slično. Lučić će do kraja godine biti još jednom uhićen, i to u listopadu, nakon što je u blizini zagrebačkog jezera Bundek pucao u zaštitara iz poznatog zagrebačkog noćnog kluba Nec u Veslačkoj. Srpanj Punih pet godine nakon prijave, na osam mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine osuđen je 47-godišnji policajac iz Zagreba koji je na radnom mjestu spolno zlostavljao podređenu žensku osobu. Bio je mentor zadužen za njenu obuku. Također u Zagrebu, poprilično pijan policajac u gluho je doba noći ignorirao prometne znakove, ušao u zabranjeni smjer i s automobilom završio među tračnicama. Kolovoz Zadivljujuće, u 2025. godini imamo i jedan mjesec u kojemu nismo zabilježili značajne prijestupe hrvatskih organa reda. Moguće da se, barem onaj rizični dio, nalazio na godišnjem odmoru.