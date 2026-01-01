Nevjerojatni slučajevi: U kakav su kriminal u 2025. bili upetljani hrvatski policajci?

Protekla godina bila je plodna za hrvatsku policiju, ali i za onaj njen dio sklon različitim prijestupima - od prometnih nepodopština i sitnih prevara do ozbiljnog, organiziranog kriminala
Jasno je da se radi o manje dijelu policijskog sustava, premda je brojke iz godine u godinu teško staviti u relativne omjere jer MUP rijetko odbija odgovoriti na konkretna pitanja o kriminalu u vlastitim redovima i posljedicama koje njegovi akteri snose.
A civilni nadzor nad postupanjem policije u Hrvatskoj je slabo funkcionalan, zapravo nepostojeći.
Tportal je ove godine, kao i lani i preklani izdvojio policijski 'the best of'.
Siječanj
Već početkom godine stanovite Asja i Marina nagodile su se s USKOK-om i priznale da su srpskim i crnogorskim mafijašima pomagale dobiti informacije iz hrvatske policije, kao i hrvatske dokumente na njihovo ime. Dvije pokajnice bile su dio velike organizacije od čak osamnaest članova, predvođene stanovitim Nusretom, koja je za 500 tadašnjih kuna polusvijetu iz susjedstva nabavljala službene i povjerljive MUP-ove podatke, a za deset tisuća kuna osiguravala prelazak granice bez kontrole. Za našu priču zanimljivo je da su važnu ulogu u ovom pothvatu imali sami policajci, njih nekoliko, a za zdrav razum uvredljiv je podatak da ni nakon pet godina oni još uvijek nisu osuđeni.
Ali su zato presuda i novčana kazna ekspresno stigle 33-godišnjem Zadraninu koji je uvrijedio policiju: nakon što je u jednoj grupi na Facebooku komentirao fotografiju policijskog presretača riječima 'Vozi ga neka nadobudna toljaga i kur…e mu je jača strana!' i premda je svoj komentar izbrisao gotovo pa odmah, u roku od dva sata na vrata su mu pokucali organi reda, priveli i prijavili sudu koji ga je globio zbog 'narušavanja javnog reda'.
Veljača
U veljači bilježimo slučaj friškog 20-godišnjeg policajca iz okolice Zagreba koji je svom kolegi ukrao pištolj, a u svojoj policijskoj postaju i automatsku pušku. Neko vrijeme nakon toga bavio se krađama i razbojništvima, sve dok ga kolege nisu razotkrile.
Tri dana kasnije, na dvije godine zatvora osuđena je zagrebačka policajka koja je jednoj staroj profesorici podmetnula ugovor o uzdržavanju, a potom joj ukrala novac i stan u kojemu je živjela. Lažno se predstavljala kao njena 'nećakinja' i zapravo pokušala potpuno preuzeti kontrolu nad njenim životom, čak i dok je ova ležala u bolnici. Zanimljivo, inspiraciju za prevaru dobila je kada je kao policajka bila na intervenciji kod spomenute profesorice koja je i ranije bila na meti prevaranata.
Nesretna gospođa preminula je ne dočekavši pravdu, a policajka i njen partner u zločinu pravdu, odnosno pravomoćnu presudu, već godinama čekaju na slobodi, kao što su je od daleke 2013. godine čekali splitski policajci - cijelo vrijeme aktivni u službi - optuženi da su žmirili na prometne prekršaje i umjesto da prijave pokušaj podmićivanja, pristali da ih se počasti pizzama. Ove godine dočekali su uvjetne kazne.
Plodnu veljaču za policijske prijestupnike zaključit ćemo sa zagrebačkim policajcem koji je svojim automobilom pijan pokosio jednu strankinju. O slučaju se gotovo ništa više ne može saznati jer policija nije objavila ni koliko je njihov kolega bio pijan, niti bilo kakve druge okolnosti nesreće koju je skrivio.
Ožujak
U Zadru je početkom ožujka pao još jedan policajac, zadužen ni manje ni više nego za suzbijanje prodaje i korištenja droge, koji je kroz dulje vrijeme s jednim ovisnikom - dilao drogu, odnosno respektabilne količine kokaina i heroina. Inspektor i diler, doznalo se, sin je donedavnog predsjednika Županijskog suda u Zadru.
U Velikoj Gorici kamere su zabilježile nevjerojatnu policijsku grubost prema 51-godišnjakinji s dijagnosticiranom psihičkom bolešću, navodno zbog sumnje u minorni prekršaj, a kada ih je njena 71-godišnja majka zamolila da ne budu grubi, i ona je odgurnuta i ozlijeđena, a kasnije i privedena. Ministarstvo unutarnjih poslova oglasilo se s informacijom da je zbog ovog događaja unutarnja kontrola pokrenuta, ali nikada se nije doznalo je li i završena.
Još brutalniji bili su pulski policajci, njih dvojica, koji su na mrtvo ime prebili pijanog Slovenca koji im je bježao motorom: kada su ga dostigli, skinuli su mu kacigu i naočigled građana premlatili. Premda su kazneno prijavljeni, a u ožujku i optuženi za premlaćivanje, i dalje negiraju svoju krivnju. Suđenje nije ni na vidiku.
Njihov kolega iz Poreča kazneno je prijavljen jer je osuđenom kriminalcu prenosio povjerljive podatke iz sustava MUP-a, dok je zagrebački policajac zajedno s nekoliko kolega prijavljen da je u zamjenu za mito mafijašima dilao informacije o raspisanim potragama MUP-a, te one iz Schengenskog informacijskog sustava (SIS) i Interpola.
Travanj
U novi mjesec ulazimo u revijalnom tonu: u Dugopolju pokraj Splita prometni policajac se mrtav pijan dovezao do kuće bivše supruge i prijetio da će pobiti sve u njoj, potom je automobilom bježao kolegama koji su ga pokušavali zaustaviti, a kada im je to uspjelo gađao ih je limenkama piva i s njima se naguravao, da bi završio u zatvoru.
U Vinkovcima je zbog primanja mita uhićena cijela posada policijskog 'presretača'.
U Zagrebu je uhapšen 46-godišnji policajac jer je zajedno s dvojicom prijatelja punih 15 godina silovao, podvodio i zlostavljao svoju nevjenčanu suprugu, pa čak i pred zajedničkim djetetom.
U Puli je tijekom privođenja, u kojemu je korištena sila, preminuo jedan muškarac.
U Splitu je sama policija objavila da je otkrila i kazneno prijavila dvojicu policajaca zbog neovlaštenog čačkanja po službenoj evidenciji. Jedan od njih, koji je odao službenu tajnu nepoznatoj 'trećoj osobi', udaljen je iz službe.
Svibanj
U glavnom gradu započelo je suđenje bivšem šefu u II policijskoj postaji koji je pogodovao jednom poduzetniku, prijatelju pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Odavao je u kojoj se fazi nalazi postupak protiv njega, a svojim podređenima davao je naloge da ga ne gone, za što je kasnije tijekom godine nepravomoćno osuđen na 11 mjeseci zatvora.
U Virovitici je policajac skrivio prometnu nesreću, skinuo registracijske pločice i utekao, pa je otkriven tek nakon dva dana i nije imalo smisla alkotestirati ga. U Velikoj Gorici pijana policajka sletjela je s ceste u neko dvorište.
U Slavoniji je uhićen 40-godišnji policajac pod sumnjom u kazneno djelo na štetu 11-godišnjakinje, s čijim je roditeljima u prijateljskim odnosima.
U Sinju je optužen policajac koji je u najmanje deset prilika za sebe zadržao novac od kazni za prometne prekršaje. On je u postupku tvrdio da ga 'novi načelnik policije u Sinju želi uništiti'.
Koncem svibnja u Zagrebu je uhićen (još jedan) policajac koji je tukao i silovao svoju suprugu, a na četiri i pol godine zatvora osuđen je bivši interventni policajac koji je s preko 1,5 promila i s brzinom preko 200 kilometara na sat izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo njegov prijatelj.
Lipanj
I šef hrvatske policije Nikola Milina ove je godine imao svojih spornih trenutaka: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ponovno ga je kaznilo zbog dodatnih primanja na koja kao dužnosnik nije imao pravo - zbog naknada za godišnji odmor, dara za dijete i slično. Premda policijski sindikati upozoravaju da je nezakonito primio i razne druge dodatke od ukupno 20 tisuća eura.
Zanimljivo je da je Milina na isti način kažnjavan i ranije, pa i lani, što ga očito nije pokolebalo.
Nekadašnja zvijezda reality-trasha, bivši policajac Leon Lučić, ovog ljeta ponovno je uhićen zajedno s nekoliko bivših, ali i jednim aktualnim pripadnikom policijskog sustava. On im je, sumnja se, odavao povjerljive informacije koje su im pomagale u raznim iznudama, reketarenju, prijetnjama i slično. Lučić će do kraja godine biti još jednom uhićen, i to u listopadu, nakon što je u blizini zagrebačkog jezera Bundek pucao u zaštitara iz poznatog zagrebačkog noćnog kluba Nec u Veslačkoj.
Srpanj
Punih pet godine nakon prijave, na osam mjeseci zatvora s rokom kušnje od dvije godine osuđen je 47-godišnji policajac iz Zagreba koji je na radnom mjestu spolno zlostavljao podređenu žensku osobu. Bio je mentor zadužen za njenu obuku.
Također u Zagrebu, poprilično pijan policajac u gluho je doba noći ignorirao prometne znakove, ušao u zabranjeni smjer i s automobilom završio među tračnicama.
Kolovoz
Zadivljujuće, u 2025. godini imamo i jedan mjesec u kojemu nismo zabilježili značajne prijestupe hrvatskih organa reda. Moguće da se, barem onaj rizični dio, nalazio na godišnjem odmoru.
Rujan
Bivši interventni policajac, 57-godišnjak, u mjestu Briševo kod Zadra nakon sukoba je upucao i ranio 40-godišnjeg vlasnika autosalona, pa se dao u bijeg.
U okolici Siska 21-godišnji je policajac pod utjecajem alkohola - zanimljivo, ni ovaj put nije objavljeno koliko promila je imao - u vožnju prešao u suprotni trak i izazvao nesreću, ozlijedivši jednu osobu.
USKOK je podigao optužnicu protiv Damira Ostermana, bivšeg informatičara MUP-a zbog trgovine tajnim podacima kojima je imao pristup, ali i primanja mita za namještanja natječaja MUP-a. Zajedno s njim optužen je Mario Frlan, bivši šef zagrebačkog centra Protuobavještajne agencije (POA), iz koje je kasnije nastala SOA, koji je kasnije prešao u privatni biznis.
U centru Splita prometnu nesreću je skrivio policajac koji je tvrdio da 'ide na intervenciju'. U krvi je imao 0,6 promila alkohola.
Jedan je zaštitar osumnjičen da je u zagrebačkom prihvatilištu silovao izbjeglicu iz Kirgistana, što je policija potpuno prešutjela.
U Slavoniji su ovog plodnog rujna uhićeni jedan odvjetnik koji je tražio da mu iz sustava MUP-a dostavljaju podatke o prometnim nesrećama, da bi potom ljudima nudio svoje usluge, te dvojica policajaca koja su mu to omogućavala.
U Virovitici je na uvjetnu kaznu osuđena policajka koja je iz blagajne vlastite policijske postaje ukrala nešto više od tisuću eura.
Listopad
U Splitu je na deset mjeseci zatvora osuđen policijski inspektor koji je iz stana dilera uzeo novac i odnio ga njegovoj majci, no neće u zatvor jer mu je sud kaznu zamijenio radom za opće dobro.
Kod Karlovca je jedan vozač nepropisno pretjecao i izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna, a teško su ranjene dvije osobe. Pobjegao je, a tek dva dana kasnije otkrilo se da se radi o policajcu - i to ni manje ni više nego 'djelatniku Ravnateljstva policije', kako su neodređeno objavili iz MUP-a kada ne žele da se dozna više detalja. Udaljen je iz službe, čeka se suđenje.
Studeni
Iz policijske postaje Jastrebarsko nestali su vrijedni deponirani predmeti - novac, dokumenti i drugo - koji su ondje bili deponirani do završetka ostavinskog postupka nakon smrti dvoje građana.
U Šibeniku je jedan policajac godinama pljačkao osobu s invaliditetom i u njeno ime kupovao automobile, dok je drugi prijavljen jer koristio i automobil i iskaznicu osobe s invaliditetom.
U Puli je 26-godišnji policajac u vožnji pucao iz službenog pištolja i potom prijetio drugom policajcu. Bio je drogiran.
Prosinac
U internoj verziji akcije 'Mir i dobro' zagrebački policajci su u kući vlastitog kolege pronašli poveći arsenal oružja - automatsku pušku, pištolj, airsoft pištolj, razne druge dijelove oružja te veću količinu streljiva.
A za kraj 2025. godine zabilježit ćemo i jednog jako pijanog policajca - ovaj put poznato je da je u krvi imao respektabilnih 1,93 promila - koji je nedaleko od Virovitice automobilom sletio u kanal i teško se ozlijedio.
Kad se oporavi, vidjet ćemo kakve mu sankcije slijede.