Najmanje 20 poginulih u policijskoj operaciji u favelama Rija de Janeira

Dodao je da je u operaciji u favelama Alemao i Penha sudjelovalo 2,5 tisuća pripadnika snaga sigurnosti. Riječ je o siromašnim, gusto naseljenim predgrađima Rija. Vlasti su objavile da je ubijeno 18 ljudi iz krugova krijumčara droge.

'Stojimo čvrsto protiv narkoterorizma', napisao je na društvenim mrežama Claudio Castro , guverner drugog najvećeg brazilskog grada.

sve spremno za karneval

Rio će idući tjedan biti domaćin skupa C40 svjetskih gradonačelnika i dodjele nagrade Earthshot britanskog princa Williama na koju stižu pop zvijezda Kylie Minogue i vozač Formule 1 Sebastian Vettel.

Oba događaja uvod su u klimatski sastanak na vrhu COP30 Ujedinjenih naroda koji će se održati u Belemu, gradu na sjeveru Brazila.

Velike policijske operacije nisu neuobičajene uoči velikih međunarodnih događaja u Riju, pa su se odvile i prije Svjetskog nogometnog prvenstva 2014., Olimpijskih igara 2016. te samita G20 2024. godine.

Operacije u utorak vlasti su opisale kao najveće dosad protiv kriminalne skupine Comando Vermelho.