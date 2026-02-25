Mario Pašalić heroj velikog preokreta: Evo što Talijani pišu o sjajnom Hrvatu

Hrvatski reprezentativac zabio je gol za 3:0 u 57. minuti, u trenutku kada je Atalanta ‘virtualno’ već bila u osmini finala. Ubačaj Martena de Roona dočekao je na drugoj stativi i preciznim udarcem glavom poslao stadion u delirij.

No to nije bilo sve.

U dubokoj sudačkoj nadoknadi upravo je Pašalić bio uključen u akciju koja je definitivno prelomila susret. Nakon velike pogreške vratara Kobela, lopta je stigla do hrvatskog veznjaka koji je odmah ubacio na drugu vratnicu. U nastojanju da izbije loptu, Bensebaini je otvorenim džonom pogodio suparnika u lice. Sudac u prvi mah nije reagirao, ali je nakon VAR intervencije dosuđen kazneni udarac i drugi žuti karton. Samardžić je bio siguran za konačnih 4:1.

Talijanski mediji nisu štedjeli pohvale.

Goal Italia nagradio je Pašalića ocjenom 7,5 i istaknuo kako je ‘bio među ključnim ljudima preokreta’, naglašavajući i njegovu ulogu u akciji za jedanaesterac. Eurosport je zapisao da je kod gola za 3:0 ‘ostao nečuvan na drugoj stativi’ i da je tim pogotkom Atalanta u tom trenutku već imala prolaz u rukama.

Virgilio Sport podsjetio je kako je Pašalić neposredno prije gola imao još jednu veliku priliku, ali je ubrzo ‘inkasirao’ i preciznim udarcem glavom praktički slomio Borussiju. Il Sussidiario u tekstualnom prijenosu posebno je istaknuo njegovu prisebnost u završnici i brzinu reakcije nakon Kobelove pogreške.

U večeri punoj pogrešaka, drame i VAR odluka, Pašalić je bio simbol odlučnosti i smirenosti. Zabio je kada je trebalo, reagirao kada je bilo najvažnije i sudjelovao u akciji koja je zapečatila prolaz.