Veliki skandal: Nestalo 2000 eura iz policijskog sefa u Jastrebarskom

Kako su objavili, zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje, a o provođenju i dosadašnjem tijeku kriminalističkog istraživanja obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja da bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući odgovornost nadležnih, naveli su iz policije.

Kako doznaje RTL Danas, riječ je o dvije tisuće eura koji su bili pohranjeni u policijskom sefu nakon očevida poslije smrti dviju osoba u kući. Nakon nekog vremena pojavio se nasljednik koji je želio stvari iz kuće, ali i novac iz zapisnika, odnosno spomenutih 2000 eura koji su nestali iz sefa.

Doznaje se da postoji i glavni osumnjičeni za nestanak novca i ostalih stvari iz sefa.

Načelnik Policijske postaje Jastrebarsko Tomislav Baštek, koji je nekad bio u sektoru za granicu, zbog toga je premješten na drugo radno mjesto.