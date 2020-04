Svijet, ali ponajprije Ukrajina, prisjetit će se 26. travnja žrtava tragedije u Černobilu, najveće nuklearne katastrofe čije posljedice do danas, 34 godine kasnije, nisu u potpunosti sumirane jer je ukupan broj žrtava i dalje nepoznat, a posljedice još uvijek prijete zdravlju okolnog stanovništva

Prema rezultatima kasnije provedene istrage, uzrok eksplozije predstavljaju greške u dizajnu šipki koje kontroliraju rad reaktora, što je dovelo do preopterećenja sustava. Izbijanju katastrofe pripomoglo je nepromišljeno isključivanje dovoda vode u reaktor koja ga hladi, zbog čega je i došlo do eksplozije.

Među faktorima koji su nesumnjivo pridonijeli nesreći su i neadekvatno obučeni šefovi elektrane koji su imali iskustva tek u radu s termoelektranama na ugljen, dok je zamjenik glavnog inženjera Anatolij Djatlov imao iskustva samo s nuklearnim reaktorima u podmornicama. Djatlov je nakon nesreće naglašavao da su u uputama za rukovanje dizajneri reaktora namjerno propustili napomenuti kako su oni nestabilni pri pojedinim opsezima rada. Uz to, operatori nisu bili svjesni svih mana kontrolnih šipki koje apsorbiraju neutrone i time usporavaju reakciju kad se one spuste u reaktor. Te šipke su, inače, bile napravljene od grafita, što je dovelo do istiskivanja dijela tekućine koja hladi reaktor.