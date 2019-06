'Černobil' je prema ocjenama gledatelja najbolja serija svih vremena, a evo tko je još u top 10

Samo nekoliko dana nakon završetka emitiranja HBO-ova mini serija 'Černobil', zastrašujući prikaz najgore nuklearne katastrofe u povijesti, izbila je na prvo mjesto IMDb-ove ljestvice najpopularnijih serija

U stopu ga je pratila dokumentarna mini serija 'Planet Zemlja II' (Planet Earth II) iz 2016. godine s 9,5 zvjezdica, a u nastavku liste smjestili su se s 9,4 zvjezdice povijesna akcijska drama 'Združena braća' (Band of Brothers) iz 2001. godine, dokumentarna serija 'Planet Zemlja' (Planet Earth) iz 2006. godine i kultna kriminalistička drama 'Na putu dolje' (Breaking Bad) emitirana od 2008. do 2013. godine.

Slijedi još jedna kultna serija koja je nedavno okončana završetkom osme sezone. 'Igra prijestolja' (Game of Thrones), emitirana od 2011. do ove godine, po ocjenama korisnika IMDb-a ima 9,3 zvjezdice, koliko ih ima i kriminalistička drama 'Žica' (The Wire) emitirana od 2002. do 2008. godine.

Između prvih deset najgledanijih, s 9,2 zvjezdice, ugurale su se još dokumentarne serije 'Our Planet' iz ove godine, 'Kozmos: Odiseja u prostoru i vremenu' (Cosmos), koja se emitira od 2014. godine, i 'Blue Planet II' iz 2017. i 2018. godine.