[FOTO/VIDEO] Kakva je situacija s nuklearkama u Europi? Četiri se grade uz brojne kontroverze, a u jednu su bacili preko milijarde eura pa je - zatvorili!

Paks 2 u Mađarskoj, Olkiluoto 3 u Finskoj, Belene u Bugarskoj, Hinkley Point C u Engleskoj, projekti su europskih nuklearnih elektrana koji posljednjih godina dižu veliku prašinu u zemljama u kojima se planiraju ili grade. Bitke se vode od načina financiranja, preko tehnologije koja će se ugraditi, do pitanja treba li ih uopće graditi, a troškovi izgradnje rastu iz godine u godinu

Kolika je popularnost serije, govori i podatak da je glasnogovornik Svjetske nuklearne organizacije, WNA, kazao kako je za emitiranja i nakon njena završetka zabilježen ogroman promet na njihovim stranicama vezanim uz Černobil.

To zapravo nije ni čudno jer je tragedija u Ukrajini, tadašnjem dijelu SSSR-a, 1986. godine uz japansku Fukušimu 2011. godine do danas i na ljestvici Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) na vrhu s oznakom 7, što označava veliki akcident. Od 1 do 4 riječ je o incidentima, a iznad toga o akcidentima.

Brojem 5 (akcident sa širim posljedicama) označena je situacija na sjeverozapadu Engleske, točnije u Windscaleu 1957. godine, kada je došlo do požara koji se nije uspijevalo ugasiti tri dana. Radijacija se širila tim otokom i Europom, a utvrđeno je da je 240 ljudi umrlo od neke vrste raka kao posljedice akcidenta.

Zanimljivo je to da nitko nije evakuiran iz okolice nuklearke, ali je zato uništeno sve mlijeko u krugu od 500 kvadratnih metara. Do danas je to ostala najveća nuklearna katastrofa na Otoku.

31 država - 451 reaktor

Prema podacima IAEA-e, 31 država (451 reaktor) svijeta proizvodi električnu energiju zahvaljujući nuklearnim elektranama. Po broju reaktora SAD je prvi s njih 99, slijede Francuzi s 58 i Kinezi, koji su zaključno sa siječnjem 2019. godine u pogonu imali 45, ali i još 13 u izgradnji i 43 u planu.