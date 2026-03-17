novi gaf

Neugodna tišina u Ovalnom uredu: Trump irsku predsjednicu oslovio s 'on'

M. Šurina

17.03.2026 u 18:51

Irska predsjednica Catherine Connolly
Irska predsjednica Catherine Connolly Izvor: Profimedia / Autor: Â©INPHO / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je neugodnu situaciju tijekom konferencije za medije u Bijeloj kući, kada je irsku predsjednicu Catherine Connolly pogrešno oslovio u muškom rodu.

Do najnovijeg Trumpvog gafa je došlo nakon što je novinar podsjetio da je irska predsjednica (op.a na engleskom 'irish president' može označavati osobu i muškog i ženskog spola) ocijenila američki rat protiv Irana kao nezakonit i suprotan međunarodnom pravu.

Trump je odgovorio: ‘Tko je to rekao?’, a nakon pojašnjenja novinara da je riječ o irskoj predsjednici, Trump je poručio: ‘On je sretan što postojim’.

Trump je potom branio američku politiku prema Iranu, tvrdeći da je nužno spriječiti zemlje koje je nazvao ‘opasnima’ da razviju nuklearno oružje, te ponovno izrazio nezadovoljstvo NATO saveznicima.

Irski premijer Micheál Martin, koji je sjedio pored Trumpa, nije reagirao.

Irska predsjednica Catherine Connolly ranije je oštro kritizirala rat protiv Irana, nazvavši ga kršenjem međunarodnog prava i upozorivši na, kako je rekla, ‘namjerne napade na pravni poredak koji je desetljećima održavao globalni mir’.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Oštro iz EK

Oštro iz EK

središnja hrvatska

središnja hrvatska

radio je krugove

radio je krugove

najpopularnije

Još vijesti