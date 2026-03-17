Neugodna tišina u Ovalnom uredu: Trump irsku predsjednicu oslovio s 'on'

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je neugodnu situaciju tijekom konferencije za medije u Bijeloj kući, kada je irsku predsjednicu Catherine Connolly pogrešno oslovio u muškom rodu.
Do najnovijeg Trumpvog gafa je došlo nakon što je novinar podsjetio da je irska predsjednica (op.a na engleskom 'irish president' može označavati osobu i muškog i ženskog spola) ocijenila američki rat protiv Irana kao nezakonit i suprotan međunarodnom pravu.
Trump je odgovorio: ‘Tko je to rekao?’, a nakon pojašnjenja novinara da je riječ o irskoj predsjednici, Trump je poručio: ‘On je sretan što postojim’.
Trump je potom branio američku politiku prema Iranu, tvrdeći da je nužno spriječiti zemlje koje je nazvao ‘opasnima’ da razviju nuklearno oružje, te ponovno izrazio nezadovoljstvo NATO saveznicima.
Irski premijer Micheál Martin, koji je sjedio pored Trumpa, nije reagirao.
Irska predsjednica Catherine Connolly ranije je oštro kritizirala rat protiv Irana, nazvavši ga kršenjem međunarodnog prava i upozorivši na, kako je rekla, ‘namjerne napade na pravni poredak koji je desetljećima održavao globalni mir’.