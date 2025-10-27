Država u kojoj žive mnogi Hrvati ima novu predsjednicu: Tko je ljevičarka koja se ne libi kritizirati EU?

Irska predsjednica koja će sljedećih sedam godina biti na toj funkciji, neovisna je zastupnica koja je već neko vrijeme podržavala Palestince i glasno izražavala svoje nepovjerenje prema politikama Europske unije

Lijevo orijentirana, ali neovisna Catherine Connolly (68) osigurala je 63 posto glasova u uvjerljivoj pobjedi na izborima u subotu, lako porazivši suparnicu s desnog centra, bivšu ministricu Heather Humphreys. Connolly je pobijedila nakon što su se irske lijevo orijentirane oporbene stranke, uključujući Sinn Féin, ujedinile kako bi je podržale, a očekuje se da će biti glas koji se ne boji izazvati irsku vladu desnog centra, piše AP. Iako irski predsjednici imaju uglavnom ceremonijalnu ulogu i nemaju izvršne ovlasti poput donošenja zakona, oni predstavljaju Irsku na međunarodnoj sceni i često se doživljavaju kao ujedinjujući glas o važnim pitanjima.

Connolly će naslijediti Michaela D. Higginsa, popularnog predsjednika poznatog po stajalištima o ratu u Gazi i troškovima NATO-a, koji je na čelu Irske bio od 2011 godine. Connolly je u subotu obećala biti 'uključiva predsjednica' koja će promicati raznolikost i biti 'glas mira'. Od nezavisne zastupnice do predsjednice Connolly, majka dvoje sinova, tri je mandata služila kao nezavisna zastupnica za Galway West otkako je 2016. izabrana u parlament. Godine 2020. postala je prva žena koja je obnašala dužnost potpredsjednice donjeg doma parlamenta. Odrasla je u socijalnim stanovima u predgrađu Galwaya na zapadu Irske kao jedno od četrnaestero djece. Majku je izgubila kada je imala devet godina, a otac joj je radio u lokalnom brodogradilištu. Kao studentica volontirala je u katoličkoj organizaciji koja se brinula za starije osobe i sudjelovala u brojnim drugim društvenim aktivnostima. Diplomirala je kliničku psihologiju i pravo, a prije ulaska u politiku radila je kao odvjetnica. Svoju političku karijeru započela je kao članica Laburističke stranke izabrana u gradsko vijeće Galwaya 1999. Pet godina kasnije postala je gradonačelnica Galwaya. Laburističku stranku napustila je 2007. godine.

Catherine Connolly Izvor: Profimedia / Autor: Niall Carson, PA Images / Alamy / Profimedia







+5 Catherine Connolly Izvor: Profimedia / Autor: Niall Carson, PA Images / Alamy / Profimedia

Oštar stav prema Izraelu i EU Connolly se nije ustručavala kritizirati Izrael zbog rata u Gazi. U rujnu je izazvala polemike izjavom da je Hamas 'dio tkiva palestinskog naroda'. Premijer Micheál Martin kritizirao ju je jer je, po njegovu mišljenju, oklijevala osuditi napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., koji je pokrenuo dvogodišnji rat između Izraela i Hamasa u Gazi. Kasnije je tvrdila da 'potpuno osuđuje' postupke Hamasa, ali je istodobno optužila Izrael da u Gazi provodi genocid. Što se tiče Europe, više je puta kritizirala Europsku uniju zbog rastuće 'militarizacije' nakon ruske invazije na Ukrajinu, uspoređujući je s naoružavanjem iz nacističkih 1930-ih te dovodeći u pitanje širenje NATO-a na istok. Kritičari tvrde da bit takve izjave, zajedno s njezinim kritikama SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, mogle otuđiti irske saveznike. Connolly također naglašava da želi braniti irsku tradiciju vojne neutralnosti, unatoč pozivima da se zemlja više uključi u europsku obranu. Tijekom kampanje zalagala se za referendum o vladinom planu da se ukine tzv. 'trostruka brava' – uvjeti pod kojima se irski vojnici mogu slati u međunarodne misije.