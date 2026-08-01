Nemate se gdje skloniti od vrućina? Splitska udruga dnevni boravak i tuš

Građani mogu boraviti u prostorijama Udruge MoSt u Gundulićevoj ulici 22 gdje su im tijekom boravka osigurani osvježavajući napitci i obrok. Predsjednik Udruge MoSt Drago Lelas kazao je Hini da je riječ o mjeri koja se provodi godinama tijekom razdoblja ekstremnih vremenskih uvjeta .

"Naši korisnici, njih tridesetak, uglavnom spavaju po brodovima i u kamp-kućicama. Dolaze kod nas na tuširanje i prehranu, ali ne žele spavati u velikom zajedničkom prostoru . Kroz naš poludnevni boravak mogu se otuširati i nešto pojesti, a centar radi cijeli dan", kazao je.

"Tijekom ljeta, kao i tijekom zime kada su velike hladnoće, postoji plan zbrinjavanja koji se provodi već godinama . Kad god nastupi toplinski val, otvaramo vrata svima, i onima koji su smješteni kod nas i onima koji nisu", rekao je Lelas. Dodao je da tijekom ljeta u dnevni boravak dolaze uglavnom strani državljani koji borave u Splitu, dok domaći korisnici najčešće koriste usluge tuširanja i prehrane, ali ne i smještaj.

Istaknuo je da je kapacitet smještaja popunjen tijekom cijele godine te da udruga, osim 35 smještenih korisnika, pomaže i osobama koje žive na ulici.

"Uvijek smo puni i trenutačno imamo 35 smještenih korisnika. Imamo i oko 35 ljudi koji žive na ulici, uglavnom osobe s teškim ovisnostima i mentalnim poteškoćama, koje koriste naše usluge, ali nisu smještene kod nas", rekao je.

Prema njegovim procjenama, na području Splita između 70 i 80 osoba živi u beskućništvu.

"Procjenjujemo da na području Splita ima između 70 i 80 osoba koje su u beskućništvu. Tijekom dana dolaze kod nas, a ljeti ih je nešto više. Nastojimo ih motivirati da uđu u programe liječenja i komune", rekao je Lelas. Dodao je da je otvaranje prostora tijekom toplinskih valova uobičajena praksa.

"Ovo je uobičajena praksa i tako će biti i ubuduće. Provodi se godinama, a sada je izazvala interes jer ju je Grad objavio", kazao je.