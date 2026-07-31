Kad stiže kraj vrućinama? 'Nemam baš dobre vijesti'

Temperature koje su posljednjih dana u Hrvatskoj dosezale gotovo 40 stupnjeva neće uskoro popustiti. Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, za središnji Dnevnik HTV-a otkrila je da trenutačne prognoze ne donose dobre vijesti, naznaka ozbiljnijeg zahlađenja nema ni u sljedećih deset dana, a upozorenja na toplinski val ostat će na snazi i tijekom idućeg tjedna

Najkritičnije je na Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije i zagrebačkoj regiji, gdje je na snazi crveno upozorenje. U Kninu je u hladu izmjereno čak 39,7 stupnjeva, a temperature na suncu bile su i najmanje pet stupnjeva više. - Deset dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnog pada temperature. Vrućine se vrlo vjerojatno nastavljaju tijekom cijelog idućeg tjedna, upozorila je Petra Mikuš Jurković za HRT.

Meteorolozi podsjećaju da se službene temperature mjere u meteorološkim kućicama, dva metra iznad tla i u hladu, što znači da su stvarne temperature na suncu znatno više.

'Temperature koje su na suncu barem su pet stupnjeva više, zbog čega je iznimno važno izbjegavati dugotrajan boravak na otvorenom, osobito između 11 i 17 sati, boraviti u hladu i piti puno tekućine, upozorila je Mikuš Jurković. Posebno je zabrinjavajuće što će idućih dana rasti i noćne temperature, zbog čega će organizam imati sve manje vremena za oporavak od toplinskog stresa.

Najgore tek dolazi Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijeli Jadran, unutrašnjost Dalmacije i zagrebačku regiju, dok je u ostatku zemlje na snazi narančasti alarm. 'Vrlo velika opasnost od toplinskog vala odnosi se i na maksimalne i na minimalne temperature. Važno je koliko se organizam može oporaviti tijekom noći', istaknula je. Prema prognozama, tijekom vikenda temperature bi ponegdje mogle biti još i jedan do dva stupnja više nego dosad.