'Nema kandidata jer se u nekoliko mjeseci konobarenja zaradi dvogodišnja policijska plaća'

Zakon o policiji proći će još jedan 'makeover'. Izmjene i dopune ovog zakona prošlog petka puštene su u postupak javnog savjetovanja. Možda najvažnija promjena tiče se uvjeta za prijem u službu, pa će tako policijski službenici moći postati i oni sa završenom trogodišnjom školom, a ne isključivo četverogodišnjom, kao što je to do sada bio slučaj. Zakon predviđa i nove materijalne beneficije koje će porezne obveznike godišnje koštati više od 30 milijuna kuna. Razlog: MUP očito ima problema sa sve manjim brojem onih koji žele postati policajci

Naime, do 2011. godine kao uvjet se spominjala samo srednja škola. Tada se uvela četverogodišnja srednja škola, da bi se sada rušio kriterij na trogodišnju. Iz Sindikata kažu da bi umjesto snižavanja kriterija policajcima trebalo podignuti plaće pa onda ne bi imali problema s manjkom kandidata.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove odredbe osigurana su u okviru Financijskog plana Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu i to po 32.400.000 kuna za 2019. i isto toliko za 2020. godinu.

Naknadu za stanovanje imali bi i policijski službenici kojima je mjesto rada na otoku, a mjesto stanovanja na kopnu i obrnuto, no za njih ne vrijedi udaljenost od minimalno 100 kilometara. Naknadu od 1000 kuna ostvarit će bez obzira na udaljenost.

S obzirom na to da postoji čak 1500 policijskih službenika koji službuju u udaljenim policijskim upravama, novi zakon predviđa isplatu od 1000 kuna neto, tj. oko 1800 kuna bruto policijskim službenicima čije je radno mjesto udaljeno više od 100 kilometara od mjesta prebivališta.

U Sindikatu pitaju kako će netko, primjerice u Dubrovniku, pokriti troškove stanovanja i življenja s takvim prihodima. 'Umjesto da oni prehranjuju obitelj i dio plaće šalju doma, obitelji šalju njima kako bi preživjeli', ističu.

Predlagali su, doznajemo, izgradnju stanova za policajce. Da ih dobiju na korištenje na 10-20 godina s obitelji pa da nakon toga dobiju i mogućnost otkupa. Za sada od toga ipak ništa.

Još jedna novost odnosi se na pravo na prehranu. Do sada su policijski službenici koji su premješteni na mjesto rada udaljeno više od 100 kilometara od svoga doma imali trajno pravo na prehranu. To će pravo i zadržati, no samo u trajanju od godine dana.

U prijedlogu izmjene Zakona o policiji predlaže se i osnivanje Povjerenstva za rad po pritužbama. Naime, dosadašnji zakon predviđao je osnivanje takvog povjerenstva u sjedištu MUP-a te po jednog u svakoj policijskoj upravi. No onih koji žele biti članovi tih povjerenstva ima na kapaljku jer niti nakon dva javna poziva nije se prijavio dovoljan broj kandidata.

Stoga se predlaže osnivanje jednog Povjerenstva, no s većim brojem članova. Za članove Povjerenstva iz reda građana predviđa se naknada u iznosu od pet posto prosječne neto plaće u Hrvatskoj.