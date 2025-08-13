ubijeno novorođenče

Poznati detalji zločina u Rogotinu, majka u jednomjesečnom istražnom zatvoru

13.08.2025 u 19:51

Za smrt tek rođenog djeteta u Rogotinu kod Ploča osumnjičena je njegova 28-godišnja majka kojoj je određen jednomjesečni istražni zatvor

Kako je potvrđeno Dnevniku Nove TV, obitelj u kojoj se tragedija dogodila od ranije je bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ali djelatnici nisu bili upoznati s trudnoćom majke.

'Od 2022. godine, iako je nastavljen kontakt s obitelji, nije bilo potrebe za poduzimanjem mjera obiteljsko-pravne zaštite. Tijekom posljednjeg susreta u lipnju 2025. djelatnici nisu bili upoznati s trudnoćom majke. Maloljetna djeca zbrinuta su u krugu obitelji', poručili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

U obiteljskoj kući policija je u subotu navečer pronašla beživotno tijelo novorođenčeta. Na mjestu događaja je obavljen očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice.

U slučaju da se osumnjičenoj dokaže krivnja, prijeti joj kazna dugotrajnog zatvora.

