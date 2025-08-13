opasna igra

Incident u Poreču; maloljetnici s nadvožnjaka bacali predmete na vozila, jedna osoba ozlijeđena

I.Ba.

13.08.2025 u 20:08

Policija, ilustrativna fotografija
Policija, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Naizgled bezazlena dječja igra dovela je u opasnost brojne sudionike u prometu u Poreču. S nadvožnjaka su maloljetnici bacali vodene balone prema vozilima, a u takvom incidentu jedna je osoba lakše ozlijeđena. Traje policijska istraga

Vozač automobila naglo je zakočio kako bi izbjegao predmet bačen s nadvožnjaka iznad Creske ulice u Poreču. Vozačica motocikla, kako bi izbjegla sudar, izgubila je kontrolu i pala.

Takav opasan oblik zabave može imati vrlo ozbiljne posljedice, pa i tragično završiti. Stoga se apelira na roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o odgovornom ponašanju, navodi se u Regionalnom dnevniku HRT-a.

'Policija je u posljednjih mjesec dana evidentirala tri dojave građana u kojima navode kako je skupina mladića na kolnik prometnica bacala blato, vodene balone i jaja i time ugrožavala sigurnost prometa i sudionika u prometu. (...) U cilju prevencije ovakvih protupravnih ponašanja, valja educirati mlade o rizicima takvih nepromišljenih djela i osvijestiti o mogućim neželjenim posljedicama koje mogu nastati', stoji u priopćenju PU istarske.

Također navode da će s nadležnim jedinicama lokalne i regionalne samouprave razmotriti mogućnost fizičkog osiguravanja prometnica i nadvožnjaka.

tportal
