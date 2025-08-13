Incident u Poreču; maloljetnici s nadvožnjaka bacali predmete na vozila, jedna osoba ozlijeđena

Vozač automobila naglo je zakočio kako bi izbjegao predmet bačen s nadvožnjaka iznad Creske ulice u Poreču. Vozačica motocikla, kako bi izbjegla sudar, izgubila je kontrolu i pala.

Takav opasan oblik zabave može imati vrlo ozbiljne posljedice, pa i tragično završiti. Stoga se apelira na roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o odgovornom ponašanju, navodi se u Regionalnom dnevniku HRT-a.