dio plana

NATO jača istočno krilo: Italija šalje protuzračnu obranu u Tursku

M.Či./Hina

16.06.2026 u 19:29

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Italija će rasporediti sustav protuzračne obrane u središnjoj Turskoj kao dio NATO-ova obrambenog plana, objavilo je u utorak tursko ministarstvo obrane

„Kao dio NATO-ova Stalnog obrambenog plana, a s ciljem jačanja protuzračne obrane Saveza, talijanski sustav protuzračne obrane SAMP-T bit će raspoređen u 3. zapovjedništvu glavne borbene baze u Konyi“, navodi se u priopćenju ministarstva.

SAMP-T je mobilni raketni sustav zemlja-zrak razvijen u francusko-talijanskom partnerstvu, a djeluje protiv borbenih zrakoplova, dronova, krstarećih raketa i nekih balističkih raketa.

vezane vijesti

NATO-ove snage, među kojima i talijanske i turske, od ožujka su oborile četiri balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom teritoriju, zbog čega Savez raspoređuje i novu bateriju raketnog sustava Patriot u zračnoj bazi Incirlik na jugu Turske.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obećao je Turskoj tijekom posjeta Ankari u travnju da će NATO učiniti „ono što je potrebno za obranu“ svojih članica.

Turska bi trebala biti domaćin samita NATO-a 7. i 8. srpnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Pod uvjetom za rusi prodaju

Pod uvjetom za rusi prodaju

MOL korak bliže preuzimanju NIS-a: Potpisan ključni ugovor sa Srbijom
nove sankcije?

nove sankcije?

Zelenski otkrio: Čelnici G7 složni - Rusija ne pobjeđuje u ratu
dezinformacijski rat

dezinformacijski rat

Jesu li Rusi podvalili lažnog Hitlera na stadionu u Houstonu?

najpopularnije

Još vijesti