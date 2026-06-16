NATO jača istočno krilo: Italija šalje protuzračnu obranu u Tursku

„Kao dio NATO-ova Stalnog obrambenog plana, a s ciljem jačanja protuzračne obrane Saveza, talijanski sustav protuzračne obrane SAMP-T bit će raspoređen u 3. zapovjedništvu glavne borbene baze u Konyi“, navodi se u priopćenju ministarstva.

SAMP-T je mobilni raketni sustav zemlja-zrak razvijen u francusko-talijanskom partnerstvu, a djeluje protiv borbenih zrakoplova, dronova, krstarećih raketa i nekih balističkih raketa.