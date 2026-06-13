Starmer obećao šefu NATO-a: 'Objavit ćemo to uskoro'

Poziv slijedi nakon rastućeg političkog pritiska na Starmera nakon što je John Healey u četvrtak dao ostavku na mjesto ministra obrane, optužujući Starmera da nije osigurao resurse potrebne za zaštitu Britanije od rastućih prijetnji.

U telefonskom razgovoru ranije u subotu, Starmer i Rutte složili su se da saveznici moraju ojačati kolektivnu obranu i brže reagirati na zajedničke i promjenjive prijetnje, piše Reuters.

'Premijer je izvijestio o planovima za plan ulaganja u obranu, naglašavajući svoju predanost da ga objavi prije summita NATO-a u Ankari', rekao je glasnogovornik u izjavi.

'Glavni tajnik NATO-a pozdravio je povećana ulaganja Ujedinjenog Kraljevstva u obranu kao važan doprinos savezu i suočavanju s prijetnjama s kojima se suočavamo', dodao je glasnogovornik. Summit NATO-a u Ankari zakazan je za 7. i 8. srpnja.

Britanski plan ulaganja u obranu trebao je biti objavljen prošle godine. Starmer je također ponovio svoj cilj da poveća obrambenu potrošnju na 3% BDP-a u sljedećem sazivu parlamenta te je rekao da nacionalna sigurnost ostaje glavni prioritet vlade čak i dok donosi teške proračunske odluke.