Najmanje 14 mrtvih nakon samoubilačkog napada na policijsku postaju u Pakistanu

Do eksplozije je došlo u području Kabal u okrugu Swat, u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa. U istom se području u nedjelju održavao skup potpore policiji na kojem su sudjelovali lokalni stanovnici, no zasad nije jasno je li upravo taj skup bio meta napada.

Regionalni policijski dužnosnik Fida Hussain rekao je da je među poginulima pet policajaca i osam civila, dok se vjeruje da je četrnaesta poginula osoba sam napadač. Prema policijskom priopćenju, najmanje 18 ljudi je ozlijeđeno, a pokrenuta je i operacija pronalaska svih osoba koje su možda sudjelovale u organizaciji napada.