sve više nasilja

Najmanje 14 mrtvih nakon samoubilačkog napada na policijsku postaju u Pakistanu

M.Či./Hina

02.08.2026 u 19:12

Eksplozija u Pakistanu
Eksplozija u Pakistanu Izvor: EPA / Autor: BILAWAL ARBAB
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Najmanje 14 osoba poginulo je u nedjelju u samoubilačkom napadu ispred policijske postaje na sjeverozapadu Pakistana, izvijestili su spasilačka služba i regionalni policijski dužnosnik, u trenutku kada se zemlja suočava s jačanjem pobunjeničkog nasilja

Do eksplozije je došlo u području Kabal u okrugu Swat, u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa. U istom se području u nedjelju održavao skup potpore policiji na kojem su sudjelovali lokalni stanovnici, no zasad nije jasno je li upravo taj skup bio meta napada.

Regionalni policijski dužnosnik Fida Hussain rekao je da je među poginulima pet policajaca i osam civila, dok se vjeruje da je četrnaesta poginula osoba sam napadač. Prema policijskom priopćenju, najmanje 18 ljudi je ozlijeđeno, a pokrenuta je i operacija pronalaska svih osoba koje su možda sudjelovale u organizaciji napada.

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Pakistanski premijer Muhammad Shehbaz Sharif izrazio je u priopćenju „duboku tugu i žaljenje zbog samoubilačkog napada“.

Posljednjih mjeseci pobunjeničko nasilje u pakistanskim pograničnim područjima naglo je poraslo, a mete napada uglavnom su vojska i policija. Pakistanska vlada za eskalaciju nasilja optužuje afganistanske talibane, tvrdeći da pružaju potporu militantnim skupinama. Talibanska vlada u Afganistanu odbacuje te optužbe.

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