Pronađena tijela poznatog planinara i još troje sudionika ekspedicije na planini u Pakistanu

Glavni tajnik Pakistanskog planinarskog kluba Ayaz Shigri kasnije je potvrdio AFP-u da su tijela Nirmala Purje i još troje penjača pronađena tijekom operacije spašavanja na velikoj nadmorskoj visini, koju su otežavali i zakomplicirali nepovoljni vremenski uvjeti.

"Spasilačka ekipa na licu mjesta pronašla je tijelo Nimsa Daija (Nirmala Purje) na otprilike 5700 metara na Broad Peaku, planini koju je volio i koja ga je odvojila od nas", piše u objavi kluba na društvenim mrežama.

Lavina se odvojila u četvrtak, prekinuvši svaki kontakt s međunarodnom ekspedicijom koju je predvodio Nirmal Purja, 43-godišnji britansko-nepalski planinar. Njegova tvrtka potvrdila je u subotu da nijedan član ekspedicije nije preživio.

Regionalne vlasti izvijestile su da su tijela još troje penjača - omanske državljanke, Nepalca i Amerikanke - pronađena i u petak helikopterom prevezena u grad Skardu.

Prema Alpine Clubu Pakistana u ekspediciji su bili i kineski državljanin i još nekoliko Nepalaca.

Tragedija je izazvala veliku tugu u planinarskoj zajednici, posebno u Nepalu, a nekoliko istaknutih osoba, među kojima i britanski princ William, izrazilo je sućut obiteljima žrtava.