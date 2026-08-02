Ekstremne vrućine opteretile energetski sustav: Srbija poziva na štednju struje

Premijer Đuro Macut najavio je za ponedjeljak sjednicu Stožera za izvanredne situacije zbog iznimno visoke temperature i situacije s vodostajem rijeka, napose Dunava, apelirajući da građani smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, koliko je prognozirano trajanje toplinskog vala.

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u nedjelju da je "Đerdap 1 na 20 posto proizvodnje, a Đerdap 2 na 30, a da je dotok vode 1.500 kubika u sekundi, što je najniža razina od 2003. a prije toga 1985. godine.