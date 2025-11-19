Najbolji mladi poljoprivrednik u EU dolazi iz Slovenije

U konkurenciji mladih poljoprivrednika iz država članica Europske unije natjecali su se, osim za titulu najboljeg, i u tri kategorije - najbolji digitalni projekt, najbolji projekt energetske učinkovitosti i najbolji projekt društvene uključenosti.

Najboljim europskim mladim poljoprivrednikom 2025. proglašen je Aleš Čadež iz Slovenije, koji je ujedno osvojio i nagradu za najbolji digitalni projekt. Ryanu Portelliju iz Malte pripala je nagrada za najbolji projekt energetske učinkovitosti, a Joani Vacas Freixa iz Portugala nagrada za najbolji projekt društvene uključenosti.

Hrvatsku je ove godine za izbor za najboljeg europskog mladog poljoprivrednika predstavljala Maja Šulog iz Donje Bistre, nasljednica obiteljske tvrtke „Exotic King“, koja se bavi uzgojem egzotičnog voća i povrća, jedina takva u Hrvatskoj.