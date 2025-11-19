Najbolji mladi poljoprivrednik u EU dolazi iz Slovenije

U organizaciji Europske pučke stranke (EPP), Konfederacije poljoprivrednika Portugala i Agrarne udruge mladih poljoprivrednika, u srijedu je u Bruxellesu održan jedanaesti Europski kongres mladih poljoprivrednika na kojem su dodijeljene nagrade najboljim europskim mladim poljoprivrednicima
U konkurenciji mladih poljoprivrednika iz država članica Europske unije natjecali su se, osim za titulu najboljeg, i u tri kategorije - najbolji digitalni projekt, najbolji projekt energetske učinkovitosti i najbolji projekt društvene uključenosti.
Najboljim europskim mladim poljoprivrednikom 2025. proglašen je Aleš Čadež iz Slovenije, koji je ujedno osvojio i nagradu za najbolji digitalni projekt. Ryanu Portelliju iz Malte pripala je nagrada za najbolji projekt energetske učinkovitosti, a Joani Vacas Freixa iz Portugala nagrada za najbolji projekt društvene uključenosti.
Hrvatsku je ove godine za izbor za najboljeg europskog mladog poljoprivrednika predstavljala Maja Šulog iz Donje Bistre, nasljednica obiteljske tvrtke „Exotic King“, koja se bavi uzgojem egzotičnog voća i povrća, jedina takva u Hrvatskoj.
Kongres pod nazivom “Mladi poljoprivrednici: Prema prosperitetnoj budućnosti poljoprivrede u Europi #ReFarmEU” okupio je više od 500 sudionika, a raspravljalo se o aktualnim temama u poljoprivredi, s naglaskom na ulogu mladih poljoprivrednika u oblikovanju prosperitetne i održive budućnosti europske poljoprivrede, izvijestio je ured hrvatske eurozastupnice Sunčane Glavak.
Glavak, koja je i ambasadorica EPP-a za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika tim je povodom u Bruxellesu ugostila ovogodišnje finaliste i finalistice izbora za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika i najuzorniju hrvatsku seosku ženu, predvođene Majom Šulog i Aleksandrom Zajac.