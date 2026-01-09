Skandalozan dernek srbijanskog državnog vrha, Picula: S četničkom nostalgijom neće u EU

U prijenosu uživo, s četničkim pjesmama i pjevačem Draganom Ašaninom - osuđenim ubojicom 18-godišnje djevojke -tako je dio srpskog državnog vrha, uključujući predsjednicu Narodne skupštine Anu Brnabić i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića proslavio pravoslavni Božić . Na zabavi tabloida Informera, pored njih bio je i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj , kao i drugi ministri.

Prije velikog božićnog veselja, televizija je emitirala razgovor okupljenih gostiju s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je otišao prije nego što je počela prava zabava.

Za RTL Danas sve je komentirao izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.

'Ni za koga tko prati zbivanja na političkoj sceni u Srbiji ovaj događaj ne bi trebao predstavljati iznenađenje. Radi se samo o još jednoj javnoj demonstraciji svega onoga što Srbiju drži okovanu u vremenima kada je velikosrpski režim izazivao ratove i golema ljudska stradanja na prostoru bivše Jugoslavije', rekao je Picula.

'Sadašnje vodstvo u Beogradu samo je kontinuitet te politike i oni to, kao što vidimo, uopće ne skrivaju. Ono što je također sigurno jest da ciljna crta takve politike nije i ne može biti članstvo u Europskoj uniji. Jednostavno, zazivanje od strane ovih pjevača i prisutnih nekakvog srpskog sveta i četnička nostalgija nipošto se ne podudaraju s europskim integracijama, a Srbija je država kandidat za članstvo', dodaje.

Odmiče li se ovime Srbija zapravo od Europe?

'Pa i ovo uprizorenje velikosrpstva je kontinuitet iskazivanja prijetnji susjedima Srbije, pa i Hrvatskoj, kao što je to svojim izjavama napravio nedavno i ministar informiranja u Vladi Srbije Boris Bratina. I on se očekivano našao na ovoj pozornici, ali nažalost i predsjednica parlamenta, potpredsjednik Vlade, ministar pravde i ministrica za rad.

Naravno da je tu bio i neizostavni Vojislav Šešelj, najtrajnija figura ove politike mržnje i nesnošljivosti. Kao što sam rekao, naprosto s takvim ljudima i s takvom politikom se ne može dalje u pregovorima o članstvu s Europskom unijom', kazao je.

Kakva bi trebala biti reakcija srbijanskog državnog vrha?

'Nisam siguran da se oni žele ispričati. Imali smo priliku čuti nekakvo neku poluispriku nakon incidenta kojeg je prouzročio svojim izjavama ministar Bratina, ali sad vidimo da takve isprike ne drže dugo vodu, jer evo prva prilika na kojoj su se okupili, oni su demonstrirali upravo takvu politiku koja je neiskazana prijetnja susjedima Srbije, svemu onome što u Srbiji misli proeuropski.

Ali, volio bih, naravno, čuti i oštrije reakcije s briselskih adresa, jer, kao što sam rekao, Srbija je kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Ona, doduše, već pune četiri godine ne otvara poglavlja, ali mislim da je i ovo dokaz onima u Bruxellesu koji možda imaju nekakav drugačiji pogled, smatraju da je to samo jedan povremeni incident, da je stvarnost u Srbiji bitno drukčija, puno gora', zaključuje Picula.