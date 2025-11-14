Ova zemlja je pronašla ključ za energetsku revoluciju: Ruše se stari modeli, računi padaju

Počelo je u malenom katalonskom Taradellu kao jednostavna ideja: omogućiti stanovnicima vrtove u kojima mogu uzgajati hranu. No ubrzo se pokazalo da grupa od četvero aktivista ima ambiciju veću od jednog vrta
Zapravo su željeli potaknuti održivu poljoprivredu, zelenije poslovanje i opskrbu obnovljivom energijom.
U gradu s dugom tradicijom zajedničkog djelovanja njihova je inicijativa brzo prerasla u zadrugu Taradell Sostenible, a danas ona broji 111 članova i električnom energijom opskrbljuje više od sto kućanstava, među njima i najranjivije, piše Guardian.
Predsjednik zadruge Eugeni Vila objašnjava: 'Pitanje je bilo kako omogućiti ljudima s malim primanjima da nam se pridruže jer članarina iznosi 100 eura. Dogovorili smo se da se oni koje lokalne vlasti označe kao siromašne mogu učlaniti za 25 eura i tako koristiti jeftinu energiju koju proizvodimo.'
Solarni paneli uz pomoć sredstava EU-a
Solarni paneli postavljeni su na krovovima sportskog i kulturnog centra, a projekt je sufinancirao državni Institut za diverzifikaciju i uštedu energije (IDAE). 'Jako smo ponosni na to što nas IDAE vidi kao pionire', kaže Vila. 'EU-ova sredstva iz programa Next Generation, koja smo dobili kroz IDAE, omogućila su nam završetak ova dva projekta.'
Kako je zajednica rasla, postalo je jasno da treba profesionalizirati upravljanje pa su se 2022. godine udružili s drugim energetskim zadrugama u okolici.
Španjolska, zemlja s malo fosilnih goriva, ali obiljem sunca, doživljava procvat obnovljivih izvora. Nakon što je 2015. godine uveden omraženi 'porez na sunčevu svjetlost', koji je kažnjavao kućne solarne instalacije, energetska samodostatnost godinama je stagnirala. Tek nakon ukidanja poreza 2018. godine broj fotonaponskih instalacija porastao je čak 17 puta, pokazuju podaci IDAE-a.
Danas se prioritet daje energetskim zajednicama poput Taradella. Za prvih 200 projekata osigurano je 148,5 milijuna eura, a ideja je jednostavna: solarni paneli na javnim zgradama opskrbljuju energijom obližnje stanove i poslovne prostore. Uz to, nedavno je proširena zona opskrbe - s 500 na čak 2000 metara - što takve projekte čini isplativijima i dostupnijima.
Cilj je pomoći kućanstvima koja se bore s pobreza energética, odnosno energetskim siromaštvom, jer se velik dio skromnih prihoda troši na osnovne energente. Budući da prosječna kućna solarna instalacija stoji 5000 do 6000 eura, mnogi si je jednostavno ne mogu priuštiti.
Umrežavanje zadruga
IDAE potiče i umrežavanje zadruga: Taradell danas surađuje s energetskim zajednicama u Balenyi i La Tonenci. 'Razvili smo formulu kojom pomažemo ljudima koji se bore za preživljavanje tako da ih uključimo u mrežu koja im poboljšava situaciju', kaže Vila.
Kaže da su kroz EU-ov program Sun4All razvili sustav za procjenu ranjivih obitelji. Projekt je završen prošle godine, a cilj mu je bio olakšati pristup solarnoj energiji kućanstvima s niskim prihodima.
Daleko na sjeveru, na atlantskoj obali Španjolske, ista se politika upravo sprema promijeniti život stanovnicima otoka Ons. Ova zajednica 92 ljudi desetljećima ovisi o bučnom dizelskom generatoru, no zahvaljujući državnim subvencijama dobit će solarnu alternativu.
'Postavit ćemo panele na zgrade lokalnih vlasti i tako opskrbljivati otočane, većinom starije i ranjive osobe', kaže José Antonio Fernández Bouzas, voditelj nacionalnog parka Atlantski otoci. Galicijska vlada već je instalirala panele na susjednom otoku Cíes. 'Ovo su zaštićena područja i želimo da budu energetski samodostatna', dodaje Bouzas.
Čista i jeftina energija
Osim što nude čistu i jeftiniju energiju, ovakve male zajednice smanjuju troškove i štetne emisije povezane s velikim energetskim sustavima. Takav model posebno odgovara Španjolskoj, u kojoj oko 65 posto stanovništva živi u stambenim zgradama, a ne u obiteljskim kućama.
Lokalna proizvodnja energije donosi i veliku prednost: povećava otpornost mreže. To se pokazalo presudnim nakon masovnog nestanka struje 28. travnja, kada su Španjolska i Portugal ostali u mraku gotovo cijeli dan. Upravo zato mnogi vjeruju da su energetske zajednice budućnost i da mala mjesta poput Taradella stvaraju novi put prema tome.