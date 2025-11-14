Ova zemlja je pronašla ključ za energetsku revoluciju: Ruše se stari modeli, računi padaju

Zapravo su željeli potaknuti održivu poljoprivredu, zelenije poslovanje i opskrbu obnovljivom energijom.

U gradu s dugom tradicijom zajedničkog djelovanja njihova je inicijativa brzo prerasla u zadrugu Taradell Sostenible, a danas ona broji 111 članova i električnom energijom opskrbljuje više od sto kućanstava, među njima i najranjivije, piše Guardian.

Predsjednik zadruge Eugeni Vila objašnjava: 'Pitanje je bilo kako omogućiti ljudima s malim primanjima da nam se pridruže jer članarina iznosi 100 eura. Dogovorili smo se da se oni koje lokalne vlasti označe kao siromašne mogu učlaniti za 25 eura i tako koristiti jeftinu energiju koju proizvodimo.'

Solarni paneli uz pomoć sredstava EU-a

Solarni paneli postavljeni su na krovovima sportskog i kulturnog centra, a projekt je sufinancirao državni Institut za diverzifikaciju i uštedu energije (IDAE). 'Jako smo ponosni na to što nas IDAE vidi kao pionire', kaže Vila. 'EU-ova sredstva iz programa Next Generation, koja smo dobili kroz IDAE, omogućila su nam završetak ova dva projekta.'

Kako je zajednica rasla, postalo je jasno da treba profesionalizirati upravljanje pa su se 2022. godine udružili s drugim energetskim zadrugama u okolici.