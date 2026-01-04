Kaja Kallas: 'Poštovanje volje naroda Venezuele jedini način za uspostavu demokracije'

Poštovanje volje naroda Venezuele jedini je način za rješenje krize i ponovnu uspostavu demokracije, kaže se u izjavi visoke predstavnice EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kallas koju je podržalo 26 država članica, sve osim Mađarske

“Poštovanje volje naroda Venezuele ostaje jedini način za ponovnu uspostavu demokracije i rješenje sadašnje krize”, kaže se u izjavi. U izjavi se ističe da se u bilo kojim okolnostima moraju poštovati načela međunarodnog prava i Povelje UN-a. >>> UŽIVO: Trump zaprijetio Rodriguez, vojska ju priznala: Latinoameričke zemlje poslale poruku <<< Također se navodi kako je EU u više navrata ustvrdio da Nicolas Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsjednika i da se zauzimao za mirnu demokratsku tranziciju. “Mora se poštovati pravo naroda Venezuele da odlučuje o svojoj budućnosti”, kaže se.

Borba protiv transnacionalnog organiziranog kriminala EU se slaže da je prioritet borba protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i trgovine drogom, koji predstavljaju značajnu sigurnosnu prijetnju diljem svijeta, ali ističe da se s tim izazovima treba suočiti kroz održivu suradnju uz puno poštovanje međunarodnog prava i načela teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Navodi se da je EU u tijesnom kontaktu sa Sjedinjenim Državama te s regionalnim i međunarodnim partnerima kako bi se podržao i olakšao dijalog sa svim uključenim stranama, što bi dovelo do dogovorenog, demokratskog, uključivog i mirnog rješenja krize, koje predvode Venezuelanci.

Venezuelanci koji žive u Čileu slave hapšenje predsjednika Madura Izvor: EPA / Autor: ELVIS GONZALES





