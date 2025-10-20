Benčić: Vlada nema interes štititi poljoprivredna zemljišta ni male poljoprivrednike

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić upozorila je na opasnost izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljišta bez stavljanja rezervacije na njegovo stjecanje od državljana trećih zemalja, a Vladu kritizirala da nema interes štititi poljoprivredna zemljišta ni male poljoprivrednike

„Izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu su problematične jer, iako se radi naizgled o kratkoj i maloj izmjeni, ona je dalekosežna po svojim posljedicama, a radi se o micanju uvjeta reciprociteta za stjecanje vlasništva nasljeđivanjem nad nekretninama koje su poljoprivredno zemljište", rekla je Benčić u ponedjeljak na konferenciji za novinare. Problematične izmjene Zbog ulaska u OECD i Vladina opravdavanja da se to radi zbog pristupanja OECD-u, kaže, državljani trećih zemalja, onih koje nisu članice EU, kao i njihove tvrtke, sada će moći bez reciprociteta, bez mogućnosti da hrvatski državljani to mogu u njihovoj zemlji, stjecati nasljeđivanjem poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj.

Rekla je i da je to prvi veliki korak koji Vlada radi u liberalizaciji stjecanja vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem u Hrvatskoj, a to radi, nakon što je već u proljeće ove godine, u potpunosti liberalizirala pravo stjecanja vlasništva nad nekretninama u RH za sve državljane trećih zemalja koje su zemlje članice OECD-a. Time će, od pristupanja Hrvatske u OECD, državljani onih zemalja, kao i njihove tvrtke, koje su članice OECD-a moći kupovati nekretnine u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima kao što to mogu hrvatski državljani, kazala je. Njezina stranka smatra da je to za Hrvatsku štetno zato što su to i druge zemlje OECD-a prepoznale kao moguću štetu za vlastite nacionalne interese pa su stavile takozvane rezervacije na te odredbe, odnosno, rekle su 'u području nekretnina mi nećemo provesti liberalizaciju', i OECD to dozvoljava. Primjer Austrije Tako, primjerice, Austrija u potpunosti ima rezervaciju na stjecanje nekretnina od strane državljana članica OECD-a, posebice za poljoprivredno zemljište i tamo poljoprivredno zemljište ne možete steći ako niste registrirani poljoprivrednik, ako nemate plan kako ćete investirati u poljoprivredu i ako vam to nije odobrio regionalni ministar, a isto je, dodaje, učinila i Slovenija.

