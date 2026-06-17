Na Krimu zabranjeni motori noću: Zvuče slično dronovima

Sergej Aksjonov, ruski guverner poluotoka, rekao je da će zabrana, koju je nazvao privremenom mjerom za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata, biti na snazi ​​između 20 i 6 sati ujutro od srijede nadalje.

"Buka mopeda ometa rad obrambenih sustava. Njihovi motori zvuče slično dronovima", rekao je Oleg Krjučkov, Aksjonovljev savjetnik, odvojeno u utorak na Telegramu.

Zabrana na Krimu, popularnom ljetnom turističkom odredištu za Ruse, ne odnosi se na automobile ili veća vozila.