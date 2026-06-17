Trump otvoreno prozvao Izrael zbog masakra u Libanonu: 'Bez mene vas ne bi ni bilo'

Njegova pritužba dolazi u trenutku rastućih napetosti s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je ostao ključni politički saveznik unatoč povremenim usponima i padovima između dvojice čelnika tijekom godina.

"Previše je ljudi ubijeno. Ne morate svaki put rušiti stambenu zgradu kada tražite nekoga, jer u tim stambenim zgradama ima puno ljudi, a nisu svi Hezbollah", rekao je Trump na samitu G7 u Francuskoj.

Trump, koji je posljednjih dana izrazio svoje nezadovoljstvo izraelskim napadima u Bejrutu za koje je rekao da su mogli ugroziti njegov mirovni sporazum s Iranom, rekao je da se Izrael "predugo" bori protiv Hezbolaha, libanonske milicije povezane s Iranom.

Izraelci frustrirani zbog sporazuma

Nedavno su napetosti bile izraženije. Izraelski dužnosnici tiho izražavaju frustraciju zbog iranskog sporazuma koji je republikanski predsjednik sklopio, dok Trump postaje nestrpljiv s Netanyahuom zbog izraelskih napada na Bejrut, koji su izazvali iranske napade upravo dok je radio na finaliziranju mirovnog sporazuma.

Trump je rekao da ima "odličan odnos" s Netanyahuom, ali je u istom dahu dodao da bi trebao biti "odgovorniji" prema Libanonu. "Bez nas, bez Sjedinjenih Država, ne bi bilo Izraela. Bez mene, ne bi bilo Izraela, jer nijedan drugi predsjednik nije bio spreman učiniti ono što sam ja učinio", rekao je Trump.

Dvojica čelnika više su se puta sukobila zbog izraelskog odbijanja da ograniči progon Hezbolaha u Libanonu, gdje je prekid neprijateljstava ključni iranski zahtjev. Trump i drugi američki predsjednici ne kritiziraju često izraelsku vojnu taktiku.

Ubrzo nakon što je dao svoje komentare, službeni račun Bijele kuće na društvenim mrežama koji obično dijeli isječke njegovih javnih komentara objavio je videozapis tih konkretnih izjava.

Bijela kuća nije rekla zašto je službeni profil odlučio objaviti te Trumpove izjave, ali je rekla da predsjednik ima snažan odnos s Netanyahuom i da su Izraelske obrambene snage "nevjerojatni partneri".

Može li Trump doista pritisnuti Netanyahua?

Nema naznaka da bi se Trumpovi komentari pretvorili u smislenu politiku koja bi prisilila Izrael da preispita svoju vojnu taktiku na način da osigura veću zaštitu civila.

Izrael se suočio s oštrim kritikama drugih zemalja, posebno tijekom napada na Gazu u kojem je ubijeno 73.000 ljudi, većinom civila, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze.

Izrael tvrdi da nikada ne cilja neborce i kaže da militantne skupine poput palestinskog Hamasa i Hezbolaha redovito koriste civile kao ljudske štitove.

