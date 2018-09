'Na Bernardićevu mjestu bih se već davno ispričao i pokupio, a da sam ja suspendirao Grbina, sam bih se javio psihijatru'

SDP, kao još uvijek najjača oporbena stranka, zapao je u krizu iz koje će se vrlo teško izvući. Podrška predsjedniku Davoru Bernardiću sve više kopni, dok su pritisci pobunjenika iz redova stranke za njegovom smjenom sve jači. Što je dovelo SDP do samog ruba i kakva će biti njegova budućnost, u razgovoru za tportal govori doajen intelektualne ljevice Vjeran Zuppa

SDP je, čini se, pred raspadom ili pred rubom, bolje rečeno. Mnogi tvrde kako je degutantno gledati ono što se događa u njemu. Kako komentirate događaje u najjačoj oporbenoj stranci?

Svakako je to degutantno. No prije svega trebalo bi otvoriti nekoliko pitanja koja bi na određeni način trebala pokazati dubinu onoga što se događa na našoj takozvanoj ljevici. Činjenica je da u Hrvatskoj ima mnogo lijevo orijentiranih građana, osobito među intelektualcima, ali da bismo uopće došli do pitanja što se događa sa SDP-om i njegovog raspada moram reći da još od 2005. godine postoje veliki problemi ljevice koje ona ima i na europskoj razini. Po svemu sudeći, danas uopće ne mogu SDP nazivati Strankom demokratskih promjena, kako je KPH devedesetih bila promijenila svoj naziv, a niti Socijaldemokratskom partijom, kako je nazvana kratko vrijeme nakon toga. Sjećam se i stanja u stranci neposredno pred rat, kada je ona imala visoki intelektualni potencijal, premda Ivica Račan nije bio sklon intelektualcima u njenim redovima, sve do te mjere da je ignorirao popis od šezdesetak značajnih intelektualaca. Dugo je trajalo nagovaranje Račana da primi te ljude, no on je na kraju poručio neka neko 'tijelo' stranke sazove sastanak s njima, a on će ih na kraju doći i pozdraviti. Račanu sam kazao da bi bilo bolje da on sazove sastanak, a da ćemo mi doći pozdraviti njega. I tako do sastanka nije ni došlo. Dakle do zastoja u unutarpartijskim odnosima došlo je odmah po osnutku SDP-a. A europskoj ljevici koja se, eto, nalazi u reformama, koja ima svoje zastoje i svoja cijepanja - da se malo našalimo - bili smo avangarda i u tome.