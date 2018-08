Bernardić je prijetio u prazno: Znamo što su SDP-ovci radili ovoga ljeta

'Neću podnijeti ostavku, SDP-ovce čeka radno ljeto.' Tim je riječima šef SDP-a Davor Bernardić još početkom srpnja dao do znanja da ne doživljava zahtjeve za njegovom ostavkom. Iako su se SDP-ovci u posljednjih mjesec dana bavili uglavnom sami sobom, istražili smo i koliko im je ljeto bilo radno

Prije mjesec dana Davor Bernardić najavio je radno ljeto za SDP-ovce, no dojam je da su se uglavnom, kao i do sada, bavili sami sobom. Od akcije 'pobunjenika' na čelu s Peđom Grbinom i Sinišom Hajdašem Dončićem koja je rezultirala njihovom suspenzijom do nedavnog sastanka treće struje, tzv. neretvanske skupine koju čine neki SDP-ovi gradonačelnici.

Iako i jedni i drugi traže odlazak Bernardića, on je još početkom srpnja poručio da neće dati ostavku i najavio radno ljeto.