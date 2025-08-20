ne odustaje

Dodik podnio žalbu Ustavnom sudu protiv presude Suda BiH

I.V.

20.08.2025 u 18:19

Milorad Dodik
Milorad Dodik Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Sada već bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podnio je žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv pravomoćne presude Suda BiH, doznaje Klix.ba

Početkom kolovoza Dodik je pravomoćnom presudom proglašen krivim da je od 1. do 9. srpnja 2023. u Banjoj Luci poduzeo radnje, znajući i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprječava stupanje na snagu Zakona o neprimjeni odluka Ustavnog suda BiH od 1. srpnja iste godine, kao i odluku kojom se sprječava stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, bez primjene i neprovođenja odluka visokog predstavnika, piše Klix.ba.

Podsjetimo, Žalbeno vijeće Suda BiH donijelo je drugostupanjsku odluku u slučaju Dodik, kojom je potvrđena prvostupanjska odluka prema kojoj je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti predsjednika RS-a.

U međuvremenu je platio oko 18.600 eura kako bi otkupio jednogodišnju zatvorsku kaznu.

tportal
