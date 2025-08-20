Žestoke poruke na splitskom prosvjedu, stotinama građana pridružili se Šuta i Bulj

Na Prokurativama je u srijedu navečer održan veliki prosvjed građanske inicijative 'Zdrav Split' protiv broda Moby Frea, koji sadrži azbest. Na prosvjedu se okupilo nekoliko stotina građana koji su transparentima i glasnim porukama zatražili hitnu reakciju institucija

Turiranjem na dnu Marmontove ulice, bajkeri su uveli u četvrti prosvjed zbog broda s azbestom Moby Drea koji je u splitskom škveru. Okupljanje je počelo u 18:30 sati kod vodoskoka na Rivi, a potom se kolona uputila prema skalama Prokurativa, gdje je u 19 sati započeo prosvjedni skup. Prosvjednici su uputili snažne poruke: 'Ne želimo azbest u našem gradu', 'Dosta trovanja Splita', 'Za zdravlje naše dice', 'Zdravlje nema cijenu' i 'Ovo nije politika, ovo je borba za život', piše Dalmacija danas.

Predstavnici inicijative podsjetili su kako su uputili otvorena pisma svim relevantnim institucijama – od ministarstava i Vlade do predsjednika i gradonačelnika – no, odgovora nisu dobili.

Prosvjed u Splitu zbog broda s azbestom Moby Drea Izvor: Cropix / Autor: Josko Ponos







'Tražimo da se javno objavi sadržaj rješenja kojim je brodu dopušten odlazak. Građani imaju pravo znati što se događa', poručila je Luči Lončar iz inicijative. Na prosvjedu se obratio i Ante Tešija, istaknuvši kako su dobili potvrdu od stručnjaka iz Houstona da za brod odgovornost snosi Brodosplit.

'Ako se ugovorne obveze ne ispune, prijeti tužba. Ovo je ozbiljna stvar i nitko se ne može praviti da ne zna', kazao je. Inicijativa je naglasila da njihov pokret nema političku pozadinu. 'Nismo ni lijevo ni desno. Ovo nije politika, ovo je borba za naš grad, za zdravlje i budućnost naše djece', rekao je Blaž Limić. Svoj stav iznijela je i Daniela Weber, naglašavajući da su građani strpljivo čekali reakciju institucija. 'Pristojno smo čekali sedam dana nakon odluke Vlade, nadali smo se da brod neće ostati, ali naša očekivanja su se obistinila', kazala je.