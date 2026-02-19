Muslimani širom svijeta pa i u Hrvatskoj slave ramazan: Ovo je pozadina mjeseca posta

Za pripadnike islamske vjeroispovijesti u četvrtak počinje ramazan, mjesec posta, dobročinstva i objavljivanja Kurana poslaniku Muhamedu, a trajat će 29 dana.

Ramazan je deveti mjesec islamskog kalendara i jedan od najsvetijih mjeseci u islamskoj religiji tijekom kojeg se muslimani širom svijeta pridržavaju posta od zore do zalaska sunca. Ovaj mjesec je posebno važan jer predstavlja vrijeme introspekcije, duhovnog čišćenja i približavanja Bogu. Kuran je središnji vjerski tekst u islamu. Muslimani vjeruju da je Bog usmeno objavio Kuran poslaniku Muhamedu preko 'meleka' Džibrila (anđela Gabrijela" tijekom razdoblja od 23 godine. Ramazan je jedini mjesec koji se spominje u svetoj knjizi muslimana. Prema vjerovanju, objava Kurana poslaniku Muhamedu počela je 609. godine, u vrijeme Lejletul-kadra, također poznatog kao Noć odluke ili Noć moći, dok je bio u pećini Hira, koja se nalazi u okolini grada Meke, a taj se događaj zbio u vrijeme ramazana.

Muhamed kao posljednji božji poslanik Tri godine nakon prve objave, Muhamed je počeo javno propovijedati novu vjeru, naglašavajući, kao i judaizam i kršćanstvo koji su prethodili islamu, da je Bog jedan. Po njemu, potpuna predaja islamu je jedini način prihvatljiv Bogu i on je posljednji Božji poslanik. Kuran je objavljen na arapskom jeziku i sastoji se od 30 odjeljaka, 114 poglavlja, 6236 stihova i 77.432 riječi. U spomen na milost primanja Kurana, njegovog iščitavanja, učenja i opetovanog slušanja, muslimani (odrasli i zdravi) poste mjesec dana od zore do zalaska sunca odričući se hrane, pića i drugoga (primjerice, duhana), kao i spolnih odnosa. Također im je strogo zabranjeno ratovanje.

Post kao treći stup obveze Mjesec kulminira Ramazan-Bajramom kao svečanom završnicom velikog posta. Ramazan-Bajram znači "praznik prekida posta".Tijekom Ramazanskog bajrama muslimani prisustvuju posebnim molitvama, daju milostinju, uživaju u svečanim jelima, posjećuju rodbinu i prijatelje te razmjenjuju čestitke i darove. Također obilaze grobove svojih preminulih. Post u mjesecu ramazanu je za muslimane treći stup (obveza), ostali stupovi ili obveze su: 1. stup: očitovanje vjere (Božije jednoće i Muhamedovog poslanstva), 2. stup: obredne molitve; 4. stup: zekat – izdvajanje 2,5% u višku imetka imućnih i 5. stup: hadž – posjeta Hramu u Meki. Početak i kraj islamskih mjeseci određeni su pojavom mladog mjeseca.

Oprost prošlih grijeha Za ramazanski post Muhamed je rekao: "Post je brana i štit. Onaj tko isposti mjesec ramazan vjerujući i očekujući Alahovu nagradu bit će mu oprošteni prošli grijesi". Post ima za cilj razviti svijest o Bogu i suzdržavati se te poticati veću empatiju i zahvalnost. To je jedna od najvažnijih praksi u životu muslimana te tradicija u dugom nizu abrahamskih religija. Židovi i kršćani također, imaju post kao praksu u svojim religijama, ali u različitim varijacijama. Predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik dr. Aziz ef. Hasanović, održao je početkom veljače predramazanski susret s imamima i predsjednicima medžlisa s područja Istre, izvijestila je Islamska zajednica u Hrvatskoj.