Užarilo se zbog Josipa Dabre: 'Ovdje je problem jedna osoba'

'Ovdje nije problem HSLS. Ovdje je problem jedna osoba, a ta osoba je Josip Dabro, koji ima antidemokratsku i antihrvatsku agendu. On jasno podriva i nasrće na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i mi kao HSLS smo rekli da je to linija preko koje ne možemo ići kao liberali', rekla je. Naglasila je da HSLS svojim postupcima ne želi razarati koaliciju niti stvarati probleme, nego smatra da je riječ o političkoj odgovornosti te ponovila: 'Gospodin Josip Dabro je tu jedini problem'. Na pitanje znači li zahtjev za njegovim odlaskom gubitak većine i ulazak u manjinsku vladu, Đurić Lastrić odgovorila je da se ne radi o ultimatumu.

Članica Predsjedništva HSLS-a Nevenka Đurić Lastrić poručila je da HSLS ne vidi problem u koaliciji kao takvoj, nego u jednoj osobi, prenosi HRT .

Naglasio je da je Domovinski pokret konstruktivan partner, ali da neće pristati na dvostruka mjerila te ponovio: 'Bitno je reći javnosti da Hrvatska ide u jednom domoljubnom smjeru. Kukavica je odbacio tvrdnje da Domovinski pokret želi smanjivati prava nacionalnim manjinama kazavši: 'Toliko puta se u javnom prostoru govorilo da Domovinski pokret traži smanjivanje prava nacionalnim manjinama. To nije istina. To je ustavni zakon i mi ga apsolutno poštujemo. Nikada nisam čuo da je naš koalicijski partner HSLS to jasno demantirao'.

'Koalicija znači poštivanje različitosti. Mi iz Domovinskog pokreta u protekle dvije godine podržavali smo sve ono što je bilo zajedničko kako bi Vlada funkcionirala. Iznenadilo me što je kolega Hrebak krenuo retorički toliko grubo prema Domovinskom pokretu i rekao da je deset godina bez Domovinskog pokreta bilo mirnije, lakše i tečnije. Poznajem kolegu Hrebaka, surađujemo u jednoj općini i iznenađenje mi je da s tog liberalnog spektra dolazi na ovako radikalnu političku poziciju', rekao je Kukavica. Kukavica je ustvrdio da se Domovinskom pokretu nameću dvostruki kriteriji te upitao: 'gdje je kolega Hrebak bio do sada? Gdje je bio kada se gazio Domovinski rat, kada se Marku Perkoviću Thompsonu zabranjivalo pjevanje, kada se HOS kao legalna postrojba degradirala, kada se pljuvalo po žrtvama? Zašto tada nije bilo ultimatuma?'.

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ivica Kukavica rekao je da je jasno kako je vladajuća koalicija sastavljena od različitih političkih opcija, ali da upravo to i jest bit koalicije.

'Možda zvuči kao ultimatum, ali ovo je prijedlog. Liberali su uvijek bili razumni. Dali smo razuman rok u kojem se ovakve stvari mogu razriješiti na normalan način. Imali smo i dalje imamo vrlo uspješnu suradnju s HDZ-om već deset godina. Nemamo problem s DP-om, nego s jednim čovjekom za kojeg nisam sigurna da je svjestan funkcije koju obnaša, ali sam sigurna da je nije dostojan, rekla je. Zaključila je da najveća odgovornost za rješenje situacije leži na premijeru koji je 'glavni mandatar i koji nas sve okuplja'.

'Ovdje nije riječ o Domovinskom pokretu. Ja ću ponoviti, ovdje je riječ o gospodinu Dabri. Ako imate jednog čovjeka koji jedan vikend pjeva, pleše, svira, što god već radi, klanja se Anti Paveliću, dakle ustaškom režimu, a onda dođe pred kamere i kaže da to nije učinio, onda nas sve ovdje pravi blesavima', rekla je.

Nevenka Đurić Lastrić reagirala je na tvrdnje izrečene u raspravi, poručivši da se, kako je rekla, u potpunosti brkaju teze te da slučaj nema veze s Domovinskim pokretom kao strankom.

'Ovdje imamo ideološki rat koji su nametnuli Možemo i SDP, i zato me čudi da je kolega Hrebak ušao u tu utakmicu', rekao je Kukavica.

'Trpjeli smo udarce sa svih strana, što nas je koštalo rejtinga, jer naše biračko tijelo očekuje drukčiju retoriku, osobito kada se u Saboru govori da četnička kokarda nije zabranjena i da nema zakona koji je brani+, rekao je.

Naglasila je da je riječ o osobnoj odgovornosti, a ne o kolektivnom identitetu. 'Ovdje govorimo o čovjeku i o osobnoj odgovornosti, a ne o bilo kakvom kolektivnom identitetu', poručila je.

Podsjetila je i na stajališta HSLS-a, ističući da toj stranci nitko ne može osporavati domoljublje.

'HSLS je prva stranka u Republici Hrvatskoj koja je donijela deklaraciju kojom smo jasno osudili komunizam, fašizam i nacizam. Nitko HSLS-u nema pravo docirati o domoljublju ili o manjku domoljublja. Takve teze odbacujemo', rekla je.

Zaključila je da je Josip Dabro za HSLS neprihvatljiv partner u vladajućoj većini: 'Mi kao HSLS ne želimo sjediti za istim stolom s osobom koja veliča Antu Pavelića. Takva osoba se, zapravo, s gnušanjem odnosi prema Domovinskom ratu, koji su branitelji iznijeli krvlju, i na taj način podriva ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i vrijeđa zdravu pamet naših građana'.

Mažar: Koalicija je stabilna, ultimatumi nisu put kojim ide HDZ

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar ocijenio je da se politička situacija treba sagledavati kroz činjenice, a ne kroz pojačane tenzije koje su se pojavile u javnosti.

'Kada je ova situacija izašla, i na vladajućoj koaliciji, gdje je bio i gospodin Kukavica, jasno smo rekli da je neprimjerena, štetna i da nije dobra. Nakon toga imali smo tri odbora na kojima se razmatrao novi ministar, doktor Sučković, profesor Ružić, a na tim odborima bio je i član HSLS-a koji je zajedno s nama glasovao. Kada se s jedne strane diže tenzija, u činjenicama se često vidi odgovor', rekao je Mažar.

Naglasio je da je vladajuća koalicija odraz političkih opcija kojima su građani dali povjerenje te da je riječ o demokratskom okviru koji jamči različitosti. Na pitanje znači li zahtjev predsjednika HSLS-a Hrebaka zapravo ultimatum predsjedniku Vlade i hoće li doći do preslagivanja većine, Mažar je poručio da HDZ ne djeluje na taj način.

'Premijer je tamo gdje treba biti, gdje je dobio povjerenje za treći mandat – da vodi brigu o razvoju i napretku Republike Hrvatske. I kolegica Đurić i gospodin Hrebak vrlo su jasno rekli da nema ultimatuma i da nema ucjenjivanja. Hrvatska demokratska zajednica nikada ne ide putem ultimatuma, niti ih daje niti ih prima, a premijer Andrej Plenković to je pokazao i ranije', rekao je.

Istaknuo je da ni HSLS ni Domovinski pokret, kako su i sami naglasili, nemaju namjeru rušiti Vladu niti biti remetilački faktor.

'Sve što je vladajuća koalicija do sada radila bilo je u interesu građana, zbog čega su nam i dali povjerenje. Riječ je o jačanju Hrvatske, gospodarski i strateški, ali i o stabilnosti i sigurnosti', rekao je Mažar.

Zaključio je da će se koalicijsko jedinstvo pokazati već u petak.

'Vjerujem da ćemo u petak demonstrirati zajedništvo glasovanjem o povjerenju novom ministru, a u sljedećih 30 dana razgovarat ćemo, kao i dosad, o svim otvorenim pitanjima. Prošli smo zajedno i COVID, i potrese, i inflaciju, i energetsku krizu. Sve smo to prebrodili jer nam je interes građana i Hrvatske na prvom mjestu', poručio je Mažar.

Đujić (SDP): Ne znam bih li se smijao ili plakao

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić rekao je da raspravu o stanju u vladajućoj koaliciji promatra s nevjericom, istaknuvši da se, kako je rekao, ne zna bi li se smijao ili plakao.

'Ova trojica ljudi ovdje kraj mene vode ovu zemlju, upravljaju ovom zemljom i vode Vladu. A slika koju gledamo je potpuni kaos', rekao je Đujić.

Ustvrdio je da se koalicijski partneri međusobno javno vrijeđaju i optužuju, dok istodobno tvrde da je sve u redu.

'HSLS svoje partnere naziva glupanima, zaostalima i radikalima, a oni njega nazivaju čovjekom koji ne poštuje temeljne hrvatske vrijednosti i Domovinski rat. S druge strane, iz HDZ-a se poručuje da se ništa ne događa, da nema ultimatuma i da je sve super', rekao je.

Đujić smatra da je takav pristup karakterističan za način na koji, po njegovu mišljenju, Vlada vodi državu.

'Imamo najveću inflaciju, oni govore da inflacije nema. Imamo velike probleme, oni govore da problema nema. Tako je i sada – cijela Hrvatska vidi da se svađaju i da se postavljaju ultimatumi, a oni govore da se ništa ne događa', ustvrdio je.

Ocijenio je da je cijela situacija 'veliki fejk', tvrdeći da će, unatoč javnim prijeporima, svi koalicijski partneri uskoro zajedno glasovati.

'HSLS sada postavlja ultimatum i navodno ne prihvaća desni i ustaški smjer u koaliciji, ali za dva dana svi će zajedno, i Dabro i HSLS, dignuti ruku za 38. ministra u Plenkovićevoj vladi', rekao je.

Đujić je ustvrdio i da je aktualna Vlada, prema njegovu stajalištu, postala prva radikalno desna vlast u modernoj hrvatskoj povijesti. Dodao je da se takav razvoj, po njegovu mišljenju, nije dogodio ni devedesetih godina.

'To nije uspjelo ni Karamarku, ni Gojku Šušku, ni Iviću Pašaliću. Ali Andrej Plenković je u tome uspio', ustvrdio je Đujić. Zaključio je da građani jasno vide međusobne sukobe unutar koalicije, dok se istodobno očekuje da Vlada nudi rješenja za njihove probleme.

Đurić Lastrić: HSLS se ne igra politikom

Nevenka Đurić Lastrić odbacila je tvrdnje SDP-a da je riječ o političkom igrokazu i poručila da HSLS ozbiljno pristupa situaciji. Naglasila je da se ne radi o borbi za biračko tijelo, nego o odgovornosti, te ustvrdila da Đujić iz SDP-a ne razumije ustavni poredak, što je, prema njezinim riječima, vidljivo i iz ranijeg djelovanja te stranke.

Istaknula je da predsjednik HSLS-a Dario Hrebak nije koristio uvrede poput onih koje mu se pripisuju te podsjetila da je upravo SDP-ov vrh više puta Josipa Dabru nazivao 'glupim desničarom', i to javno, na televiziji. Naglasila je da frustracija proizlazi iz ponašanja Josipa Dabre, koji, kako kaže, čini naivne poteze i pritom građane dovodi u zabludu tvrdeći da nešto nije rekao iako jest.

Upozorila je da takvo ponašanje otvara prostor za vanjskopolitičke manipulacije, pa čak i za teze koje idu u korist srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, stvarajući sliku Hrvatske kao zemlje ustaštva. Odbacila je takve interpretacije, poručivši da hrvatski građani nisu 'povampirene ustaše' i da se s takvom retorikom mora prestati.

Zaključila je da problem nije DP, nego isključivo Josip Dabro, čije se ponašanje, prema njezinim riječima, ponavlja i nije izolirani incident. HSLS više ne želi 'gledati tu sezonu' i jasno je poručio da ne želi sjediti u Vladi s Josipom Dabrom. Kao moguće ishode navela je resetiranje koalicije, preslagivanje većine ili odluku građana na izborima.

Kukavica: Optužbe neutemeljene, fokus se namjerno skreće s važnih tema

Ivica Kukavica odbacio je tvrdnje koje impliciraju da ponašanje Josipa Dabre nije slučajno, ocijenivši ih teškim i nepotrebnim insinuacijama, zbog čega ih nije želio dodatno komentirati. Istaknuo je da je Dabro dan ranije dao intervju u kojem je jasno rekao da nikoga nije spominjao te da je svoje ponašanje povezao s pokladnim vremenom.

Istaknuo je da se posljednjih godina stvara histerija prema desnom političkom spektru, osobito u vezi s koncertima Marka Perkovića Thompsona, koji se, kako kaže, prikazuju isključivo kao nešto mračno i negativno. Kukavica je ustvrdio da su izvještaji s tih koncerata govorili o mladima, obiteljima i porukama vjere, ljubavi i domovine, ali da to iz mjeseca u mjesec postaje politički problem.

Kazao je kako je Dabro pjevao slavonske pjesme i povezao ih s pokladama. Upozorio je da se javni fokus nepotrebno usmjerava na ideološke teme, dok se zanemaruju ključna pitanja poput demografije, energetike, hrane i sigurnosti. Naglasio je da DP jasno i bez zadrške osuđuje nacizam, fašizam i komunizam te da je njihova temeljna vrijednost Domovinski rat.

Kukavica je istaknuo da često u Saboru mora podsjećati na ulogu HOS-a u obrani Vukovara, uključujući podatke o poginulim i nestalim pripadnicima postrojbe, te ustvrdio da lijevi politički spektar sustavno radikalizira raspravu. Izrazio je čuđenje što se u takvu retoriku uključio i Dario Hrebak, smatrajući da je nelogično oštro osuđivati desne simbole, a istodobno izbjegavati jasan stav prema komunističkim simbolima i nasljeđu.