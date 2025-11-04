Možemo o skandalu u Splitu: 'To je napad na temelje ustavne države'

Stranka Možemo! oštro je u utorak osudila upad grupe muškaraca u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje se u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta održavao program Dana srpske kulture, te su za odgovornost prozvali predsjednike Vlade i Hrvatskog sabora

„Jučerašnji napad crnokošuljaša na djecu, umirovljenike i folkloraše u Splitu, nažalost, zrcalna je slika predsjednika Vlade i predsjednika Sabora, odbijam prihvatiti da je riječ o incidentu, ovo nije incident, to je produžena ruka i kontinuitet politike koja promovira nasilje upogonjeno mržnjom, to je produžena ruka ustaške ideologije i simbolike koja je blagoslovljena na najvišim instancama vlasti u Hrvatskoj”, kazala je na konferenciji za novinare koordinatorica stranke Sandra Benčić.

„Taj napad nije prekršaj protiv javnog reda i mira, u kaznenopravnom smislu on je kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju, a ustavnopravnom smislu napad na temelje ustavne države”, dodala je. Benčić smatra da će se takve situacije ponavljati ako se odmah ne poduzmu koraci, „ako se ne zaustavi crnokošuljaško ludilo po Hrvatskoj”.

Sandra Benčić o skandalu u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

„A zaustaviti se treba tamo odakle je krenulo, a krenulo je od Plenkovićevog prihvaćanja uvjeta Domovinskog pokreta da nema Srba u Vladi, od dvostrukih konotacija, relativiziranja i toleriranja ZDS-a u Saboru, i od organiziranja okruglog stola s ciljem negacije genocida u Jasenovcu. Krenulo je od blagoslova koji su dali Andrej Plenković i Gordan Jandroković kada su za ono što je izraz nasilja, najnasilnijeg režima u povijesti Hrvatske, rekli da u nekim slučajevima predstavlja domoljublje, pa je onda domoljublje postalo nasilno”, kazala je Benčić. Osudu Plenkovića koju je objavio nakon napada u Splitu ocijenila je uvredom za zdravu pamet i pljuvanjem u lice žrtvama takvih napada jer je, smatra, on taj koji je srušio branu i koji ima moć to zaustaviti. „Plenković već mjesecima nije u stanju osigurati jednaku primjenu zakona i Ustava za sve građane Hrvatske, ako nije u stanju osigurati temeljnu sigurnost građana i događaja, neka odstupi s vlasti”, poručila je Benčić.

Urša Raukar-Gamulin o incidentu u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL