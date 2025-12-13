Zagrebački Možemo! izabrao novo vodstvo, Tomašević: Bit će to jedna revolucija

Zagrebačka organizacija stranke Možemo! u subotu je provela izbore i izabrala novo vodstvo, čime je ujedno ta stranka započela s pripremama za sljedeće izborne cikluse, pri čemu je koordinator Možemo! Tomislav Tomašević poručio članstvu da mora izdržati pritiske koji će se nastaviti

„Nazivali su nas lopovima, prijetili, radili lažne vijesti i kampanju protiv nas. Unatoč svemu tome, mi smo izdržali i pobijedili”, kazao je Tomašević u pozdravnom govoru podsjetivši na „tešku kampanju” za lokalne izbore kada su se, kako je kazao, protiv njih ujedinili svi mogući udruženi interesi. „Iako smo dva puta pobijedili u Zagrebu, nemojte misliti da su pritisci i napadi stali, niti će oni stati, oni će se nastaviti, moramo to moći izdržati”, poručio je Tomašević članovima zagrebačke organizacije.

Podsjetio je i na svoj prvi mandat na čelu Zagreba kada je, kako je kazao, čistio nered prethodne vlasti. „Počistili smo taj nered, pokrenuli projekte, sada slijedi mandat razvoja u kojem ćemo realizirati bitne kapitalne projekte” rekao je i naveo, među ostalim, Centar za gospodarenje otpadom, Jarunski most, Kongresni centar, ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju, škole, vrtiće ... „Bit će to jedna revolucija u povijesti grada”, istaknuo je Tomašević. Stranku, naglasio je, čeka daljnje povezivanje i suradnja kako bi 2028. osvojila vlast u Hrvatskoj, što uključuje suradnju i s drugim strankama, kao što je SDP.

+33 Zagreb: Održani izbori koordinatora/ica i članova/ica Vijeća Lokalne grupe Možemo! Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji / PIXSELL/PIXSELL