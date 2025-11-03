incident

Srpsku večer folklora u Splitu prekinula pedesetorica u crnom: Izvikivali su 'ZDS'

M.Da.

03.11.2025 u 21:04

Prekinuta Folklorna večer Srba u Splitu
Prekinuta Folklorna večer Srba u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pedesetak ljudi odjevenih u crno, uz uzvike 'Za dom spremni', prekinulo je Večer folkora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu, ističući da ne mogu nastupati u mjesecu kad se obilježava pad Vukovara

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu, prekinula je grupa od 50-ak ljudi. Prijetili su izvođačima i publici te ih na kraju istjerali iz dvorane Gradskog kotara Blatine Škrape, uz povike "Za dom spremni", piše Slobodna Dalmacija.

Nepoznata, u crno odjevena skupina je organizatorima, Srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta", poručila da ne mogu imati nastup jer je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara.

Neslužbeno se doznaje da su organizatori odmah napustili dvoranu, kako ne bi ugrozili sigurnost izvođača i gostiju iz Novog Sada, među kojima ima i djece. Incident je prijavljen policiji.

Na kulturnoj manifestaciji trebali su nastupiti Ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta, Dramska sekcija, violinistica Zorana Barišić i Folklorno udruženje Veliko kolo iz Novog Sada. Manifestacija je sufinancirana od Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH i Grada Splita.

O svemu se oglasio i gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, osudivši incident.

"Osuđujem incident koji se večeras dogodio u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. U mjesecu tuge i sjećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost", poručio je Šuta.

