Srpsku večer folklora u Splitu prekinula pedesetorica u crnom: Izvikivali su 'ZDS'

Nepoznata, u crno odjevena skupina je organizatorima, Srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" , poručila da ne mogu imati nastup jer je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara.

Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu , prekinula je grupa od 50-ak ljudi. Prijetili su izvođačima i publici te ih na kraju istjerali iz dvorane Gradskog kotara Blatine Škrape, uz povike "Za dom spremni" , piše Slobodna Dalmacija .

Neslužbeno se doznaje da su organizatori odmah napustili dvoranu, kako ne bi ugrozili sigurnost izvođača i gostiju iz Novog Sada, među kojima ima i djece. Incident je prijavljen policiji.

Na kulturnoj manifestaciji trebali su nastupiti Ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta, Dramska sekcija, violinistica Zorana Barišić i Folklorno udruženje Veliko kolo iz Novog Sada. Manifestacija je sufinancirana od Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH i Grada Splita.

O svemu se oglasio i gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, osudivši incident.

"Osuđujem incident koji se večeras dogodio u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. U mjesecu tuge i sjećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost", poručio je Šuta.