Ministrica kulture zgrožena napadom na srpsku kulturnu manifestaciju: 'Sankcionirati bez oklijevanja'

I.K./Hina

04.11.2025 u 12:56

Nina Obuljen Koržinek
Nina Obuljen Koržinek Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek oštro je osudila incident koji je izazvala grupa mladića, prekidajući program Dana srpske kulture koji se u Splitu održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta“.

"Zgrožena i zabrinuta, pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Splitu koji je uvijek bio grad kulture, sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve stanovnike i njihove goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost", rekla je ministrica.

"Oštro osuđujem svaki oblik govora i ponašanja koji potiču na mržnju, nasilje ili netrpeljivost, bez obzira na njihov ideološki predznak. Takvo je ponašanje neprihvatljivo u demokratskom društvu i treba biti bez oklijevanja sankcionirano", dodala je.

Ministrica je izrazila solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom te rekla kako podržava nastavak odvijanja programa.

