Ministrica kulture zgrožena napadom na srpsku kulturnu manifestaciju: 'Sankcionirati bez oklijevanja'

"Zgrožena i zabrinuta, pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Splitu koji je uvijek bio grad kulture, sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve stanovnike i njihove goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost", rekla je ministrica .

"Oštro osuđujem svaki oblik govora i ponašanja koji potiču na mržnju, nasilje ili netrpeljivost, bez obzira na njihov ideološki predznak. Takvo je ponašanje neprihvatljivo u demokratskom društvu i treba biti bez oklijevanja sankcionirano", dodala je.

Ministrica je izrazila solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom te rekla kako podržava nastavak odvijanja programa.