Milorad Pupovac dobio prijetnje smrću, javio se SDSS: 'To je tek vrh sante leda'

"Kako je navedeno u prijavi Ravnateljstvu policije, ispod objave od 28. listopada 2025. godine, u kojoj je prenesen slobodni govor profesora Milorada Pupovca tijekom saborske rasprave, a povodom okruglog stola održanog u Hrvatskom saboru na kojem su se negirale žrtve te zločini genocida počinjeni u Ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac , pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću, kao i poticanje na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine te osobama poveznim sa strankom", navodi se u priopćenju.

Navode i kako se u prijavi traži, na temelju zakonskih ovlasti, da se poduzmu odgovarajuće mjere, a s ciljem utvrđivanja identiteta osoba koje su objavljivale spomenute komentare te u skladu s tim procijene elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, kao i poduzimanje svih radnji u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

"Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i osobu njezinog predsjednika", stoji u prijavi SDSS-a.