Sastali se Hrvati iz Srbije i Srbi iz Hrvatske: 'Ovo nije poziv na neku novu Jugoslaviju'

» Naš je cilj da jaka Srbija i jaka Hrvatska budu dobri susjedi i pouzdani partneri, a ne taoci neriješenih pitanja iz prošlosti «, kazala je.

Prema njezinim riječima, cilj HNV-a i SNV-a je da Srbija i Hrvatska razvijaju partnerske i dobrosusjedske odnose, oslobođene tereta prošlosti.

Ovo nije poziv na neku novu Jugoslaviju , istaknula je, „niti nostalgija za vremenima koja su iza nas, već je riječ je o pokušaju da se odnosi podignu na višu razinu primjerenu vremenu u kojem živimo danas“.

„Prošlo je više od trideset godina od ratova, a u brojnim temama i dalje se vraćamo na iste rasprave, iste probleme i iste neriješene situacije. To nije stanje koje može trajati unedogled “, izjavila je na konferenciji za novinare Jasna Vojnić nakon sastanka predstavnika hrvatske i srpske manjine u hrvatskoj fondaciji „Antun Gustav Matoš“ u Beogradu.

Najavila je i organizaciju velikih međunarodnih konferencija u Srbiji i Hrvatskoj koje će, kako je navela, biti usmjerene na ozbiljan dijalog, razmjenu iskustava i traženje rješenja, a ne na protokolarne aktivnosti.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je da su Hrvati u Srbiji i Srbi u Hrvatskoj godinama imali ulogu »zlatnog političkog mosta« u odnosima dviju država te da je prekid te politike imao visoku cijenu, kako za manjinske zajednice, tako i za Srbiju i Hrvatsku u cjelini.

»Mi, Hrvati u Srbiji i Srbi iz Hrvatske, postali smo neka vrsta zlatnog mosta između Hrvatske i Srbije. Tu politiku smo prakticirali do prije tri godine, kada smo, razočarani stanjem odnosa, svoje aktivnosti privremeno zaustavili«, rekao je Pupovac.

Prema njegovim riječima, ubrzo se pokazalo da je takav zastoj donio ozbiljne posljedice i da je zbog toga donesena odluka o ponovnoj aktivaciji i oživljavanju uloge političkog mosta.

»Znamo da to neće biti lako, jer stanje danas nije bolje nego ranije, a perspektive promjena su slabije, ali to smatramo svojom političkom obvezom«, rekao je.

Dodao je kako ne obnavljaju ništa „što se obnoviti ne može, ali da je uklanjanje balasta ratova, raspada zajedničke države i politika koje su do toga dovele“ njihova obveza.

Dodao je da je u interesu i Srbije i Hrvatske da budu stabilne i europski orijentirane države.

Upozorio je da su govor mržnje i toksična atmosfera i dalje snažno prisutni u javnom prostoru.

»U takvoj atmosferi teško je voditi bilo kakvu politiku, a najmanje manjinsku. Zato je oslobađanje društava od toga ozbiljna politička dužnost«.

Pupovac je dodao da je današnji sastanak održan upravo s tom namjerom, izrazivši nadu da će se sličan susret uskoro održati i u Zagrebu.

Sastanku u Beogradu nazočili su predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, te čelnici hrvatskih institucija u Srbiji.