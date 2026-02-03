Habijan najavljuje rješenje za pretrpane zatvore, oporba upozorava na nehumane uvjete

Habijan je najavio i povećanje smještajnih kapaciteta u kaznionici u Požegi te u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, a planira se i gradnja novih kaznionica u Perušiću, na području Žažine u Sisačko-moslavačkoj županiji te u Osijeku.

'Kratkoročno, u srpnju očekujem završetak dvaju modularnih zatvora s po 150 mjesta u Varaždinu i Lipovici-Popovači . Dakle, ukupno 300 novih mjesta', rekao je Habijan tijekom rasprave o izvješću o radu zatvorskog sustava za 2024. godinu. Time je odgovorio Igoru Peternelu (DOMiNO), kojega je zanimalo što ministar poduzima kako bi se poboljšalo stanje zatvorskih kapaciteta.

Naveo je kako je u zatvorskom sustavu oko 900 osoba više nego što to dopuštaju postojeći kapaciteti (prosječno 4939 osoba na 4052 mjesta), a njih 51 posto odnosi se na istražne zatvorenike. Smatra da bi se u većoj mjeri trebalo koristiti izvršavanje istražnog zatvora u domu uz elektronički nadzor i druge alternativne mjere kako bi se smanjio broj osoba u zatvorima.

Habijan je iznio podatak da je tijekom 2024. u zatvorskom sustavu bilo ukupno 16.826 osoba lišenih slobode, a najveći broj odnosio se na osobe u istražnom zatvoru. Na dan 31. prosinca u kaznenim je ustanovama bilo 4965 osoba lišenih slobode, a veliku većinu činili su muškarci (93,64 posto). U sustavu je bilo i 3508 stranih državljana.

Dodao je da je od 3558 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno 2603, odnosno 73 posto, te najavio da će veći naglasak biti stavljen na prijam vježbenika kako bi što brže stupili u službu. Govoreći o izvršavanju istražnog zatvora u domu uz elektronički nadzor, naveo je da je tijekom 2024. takva mjera primijenjena na ukupno 11 osoba.

Pupovac (SDSS): Zdravstvena zaštita u zatvorskom sustavu nedovoljno dostupna

Oporbeni zastupnici priznali su da se iz izvješća vide pomaci u ulaganju u infrastrukturu te u zapošljavanju, uključujući 106 novih pravosudnih policajaca, ali i upozorili na prenapučenost zatvora, osobito istražnih, kao i na nedostatak zaposlenika, budući da je popunjenost po sistematizaciji 73 posto.

Anita Curiš Krok (Klub SDP-a) upozorila je na velik broj osoba u istražnom zatvoru, među kojima su, kako je rekla, i počinitelji prekršajnih i kaznenih djela, a nerijetko se maloljetnici nalaze smješteni zajedno s odraslim osobama.

Najavila je da će njezin klub u zaključku zatražiti od Vlade otklanjanje nedostataka vezanih uz prenapučenost zatvora, kvalitetu zdravstvene zaštite zatvorenika, manjak zaposlenika te prijevoz zatvorenika u neodgovarajućim vozilima.

Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) istaknuo je da je tijekom 2024. u istražnom zatvoru bilo 8219 osoba, a na kraju godine njih 2117, što je 44 posto svih lišenih slobode. Upozorio je i na slučajeve u kojima istražni zatvorenici nemaju propisanih četiri četvorna metra po osobi. Također je ocijenio da je zdravstvena zaštita u zatvorskom sustavu nedovoljno dostupna, normativno loše uređena i kadrovski potkapacitirana.

Božo Petrov (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića), uz napomenu da su vidljivi određeni pomaci, upozorio je na problem psihijatrijskog smještaja, navodeći da 25 posto osoba s psihološkim tegobama nije bilo smješteno u odgovarajućoj ustanovi, nego su boravili u zatvoru.

'To je za mene tragedija sustava. Zatvor ne smije postati zamjenska psihijatrija niti službenik može postati zamjenski psihijatar', poručio je.

Za razliku od oporbe, HDZ-ova Ljubica Jembrih istaknula je da Vlada i nadležno ministarstvo zatvorski sustav vode odgovorno, planski i reformski, unatoč zahtjevnim okolnostima. 'Vlada sustavno ulaže u zdravstveni sustav, infrastrukturu, sigurnost, ljude i standarde', rekla je.