Penava i Pupovac osudili incident u Splitu: 'Možda se to ne zaustavi na Srbima'

U incidentu kojim je prekinuta Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture u Splitu, srećom nitko nije ozlijeđen. Više desetaka maskiranih muškaraca upalo je u prostorije gradskog kotara Blatine te istjeralo izvođače, među kojima je bilo djece i starijih osoba. Splitska policija je izvijestila kako je uhitila jednu i zadržala još dvije osobe povezane s ovim činom. Na društvenim mrežama se pojavila i snimka na kojoj se čuje kako zakrabuljeni muškarci govore uzvanicima da slobodno izađu i da ih nitko neće dirati. Osude tog incidenta stižu sa svih strana, od premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, oporbe, pa i šefa SDSS-a Milorada Pupovca i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave.

Razoran utjecaj na temeljne ustavne vrijednosti Upravo se njih dvojica sučeljavaju u HRT-ovoj emisiji Otvoreno koja se bavi upravo ovim slučajem, ali i eskalacijom nasilja i polarizacijom društva u posljednje vrijeme. Uz njih, o ovome govore ministar pravosuđa Damir Habijan i Tesa Goldstein, predsjednica Savjeta za antifašizam SDP-a. "To što se sinoć dogodilo je bilo šokantno i iznimno zabrinjavajuće, jer ima razoran potencijal ne samo na malu srpsku zajednicu, već i na cijeli Split i na temeljne ustavne vrijednosti. To da ljudi sprječavaju slobodno okupljanje građana, da izvrše neku vrstu verbalnog i zapovjednog napada, da ne mogu ostvarivati ustavom zajamčena prava i u tako velikom broju i s takvim porukama je zabrinjavajuće, neovisno o tome što se radi o Srbima. Nepojmljivo je da se ograničava javno okupljanje i sloboda izričaja, a pogotovo ne kulturna autonomija za pripadnike manjinskih naroda, osim ako postoji dobar razlog za to i ako država to ne učini. Postoji zloguka mogućnost da se to ne zaustavi samo na Srbima", rekao je Pupovac. "Nema mjesta za sprječavanje i ugrožavanje vladavine prava i tolerantnog okružja. Imamo informacije da su neki napadači identificirani i uhićeni. Treba osuditi ovakve činove, ali i počinitelje ovakvih kaznenih djela. Smatram da to treba reći. Svi dionici pravosudnog sustava moraju pokazati da u Hrvatskoj u 21. stoljeću nema mjesta ovakvom nasilju", poručio je ministar Habijan. "Tri osobe su identificirane i uhićene, vjerujem da će ministar unutarnjih poslova dati relevantne informacije", dodao je.

Umalo spriječen i drugi incident Manja skupina se skupila i tijekom otvaranja izložbe povodom Dana srpske kulture. "Oni su očito znali za vrijeme i mjesto otvaranja izložbe. Oni su se okupili gdje smo se i mi okupili. No, policija je to riješila na način da nitko nije znao što se događa. To je znak da policija ima rješenja, sredstva i znanja. Želimo da se kulturna, sportska i društvena okupljanja održavaju bez policije. Trebamo jednu vrstu građanske kulture, koja će biti jamstvo da naša okupljanja prolaze u najboljem redu. U ovom je slučaju bil neophodno da nas štiti policija. Treba učiniti sve i svim sredstvima da ljudi shvate da to nije normalno stanje i da se od toga treba odmaknuti", rekao je Pupovac. O svemu se oglasio i predsjednik DP-a Ivan Penava, čija je splitska organizacija maskiranu skupinu nazvala "dobrim dečkima". "Žao mi je što je došlo do ovog incidenta i mislim da nije lako predstavnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj zbog nekoliko različitih kutova. Naučili smo da nam od strane srpske države i kulturnih insitutcija dolaze izjave kojima oni pretežu hrvatskoj kulturi i povezavši to s obljetnicom Vukovara i pokopom Jean Michel Nicoliera, sve nas skupa dovodi u teško stanje. Nedvosmisleno osuđujem ovaj zločin. Tko god je što imao u glavi, a navodno je riječ i o jednom hrvatskoj branitelju kojemu je brat poginuo, to nije način. Država će procijeniti jesu li sukladne zakonu, ustavu i narušavaju li vrijednosti naše domovine različite manifestacije. Nemam spoznaja da je sadržaj bio sporan. Tko god je mislio da je dobro učinio Hrvatskoj, mislim da nije, pogotovo iz perspektive godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu i ocjene europskog puta Srbije. Mislim da ovo nije dobar put ni način. Mislim da u trenucima kad smo postigli relaksaciju oko Domovinskog rata, da trebamo relaksirati i sve ostalo, tako da se svi osjećaju sigurno", rekao je Penava.

Turbulentno susjedstvo Na Penavino spominjanje uklanjanja četničkih spomenika, Pupovac je rekao da se nada da će sve završiti brzo i bez posljedica. "Naše susjedstvo je turbulentno, čuju se neki glasovi kad se spominje Hrvatska. Naši gosti koji dolaze ovdje, pogotovo djeca, moraju znati da dolaze u uređenu i tolerantnu zemlju i s takvim dojmom se vratiti kući i pričati to drugima, neovisno o tome što pričaju vlasti u Srbiji", rekao je Pupovac. "Prepoznali smo to i podržavamo inicijativu. Da ne bi sve bilo u ovakvim sivim tonovima, rijetko se čuje o tisućama građana Srbije koji svake godine zarađuju novac u Hrvatskoj i nadam se da se vraćaju u Srbiju s lijepim iskustvima, a ne pričama o povampirenim ustašama. Nažalost, ima pojedinaca koje svjesno ili nesvjesno narušavaju ono što bismo mi trebali biti", nadovezao se Penava.

Od šatoraša do Splita Goldstein iz SDP-a je rekla da je to opasno jer udara na demokratske vrijednosti i slobode govora te da se šalje poruka da su brojni pojedinci u opasnosti. "U opasnosti su oni koji ne misle kao radikalna desnica, koja nas proziva komunjarama i propagiraju klerofašističke vrijednosti koje promoviraju mržnju prema drugima. Problem je što se ne reagira na desetljeće niza događaja, od referenduma o braku 2013., preko šatoraša 2016., pa do zabrane emitiranja televizije Z1 zbog ustaškog pozdrava i onda kreće jedan eksponencijalni niz od Turudića, Benkovca, Knina, Thompsona, svećenika koji promovira ustaštvo, pa do ovoga. Plenković ovdje radi na svojoj poziciji moći, a nezgodna je stvar i njihova koalicija s DP-om koji je dobronamjeran prema ovom činu"; poručila je Goldstein. "Kad govorimo o ovom činu koji je sramotan, ponovno se gleda iz jednog kuta. Narativ koji smo čuli hoće prikazati da smo mi u pravu, a svi ostali u krivu. Kad imate ovakav incident, onda nema lijevo-desno i crveno-plavo. Ovakav ekspoze nije način na koji ćemo to rješavati. Okrugli stol koji je organiziran od krajnje desnice, pritom to nije DP, se napakirao na HDZ. Ovaj čin treba jasno osuditi i reći da nema podjela lijevo-desno. Samo tako ćemo naprijed. Ovako nećemo", rekao je Habijan. "Ne mislim da je to način i ne želim da se to ponovi igdje ikome u Hrvatskoj. Mislim da imamo dobre institucije koje su kadre zaštititi demokratske procese. Ova tema je duboko zašla u politički prostor. Tomašević već zabranjuje drugi Thompsonov koncert i već uzima arbitrirati ono što bi trebala raditi država, mimo sudskih presuda i to je duboko političko. Imate inicijativu "Hrvatska slobode", gdje se traži da Vlada suspendira Deklaraciju o Domovinskom ratu, u umjetničkom smislu. To znači da bi mi sve trebali maknuti u stranu za što? Za razne Frljiće i ostale nazovi umjetnike? Ili ćemo se voditi primjerima drugih zemalja", rekao je Penava.

'Voda je zamućena' "Voda je zamućena i neke stvari koje se nisu smjele dogoditi su se dogodile. ZDS nije unutar ustavnih okvira u RH. Ne može ga biti u Saboru, niti na ulici, ne mogu se ljudi pozdravljati na ulici. Ne može se govoriti na kvaziznanstvenom skupu da se umjesto ZAVNOH-a u preambulu ustava treba staviti NDH. Ne mogu se negirati zločini totalitarnih režima, niti se napadati predstavnike žive rijeći poput Jergovića. Iz Vlade smo čuli da se trebaju ovakve stvari zaustave, da treba utvrditi to je dopustivo, a što nije", rekao je Pupovac. "Mi se reaktivno ponašamo. Akcija dolazi od desnih stranaka i aktera u društvu i to je uglavnom ustaške prirode, bilo da je riječ o ZDS-u, crnokošuljaškim narativima i ostalom simbolikom. Mi na to reagiramo i to je normalno. No, iz HDZ-a je ta reakcija izostala. Imali smo ZDS u Saboru, nisam vidjela da je Plenković reagirao od 2015. Zato imamo normalizaciju toga", rekla je Goldstein.

Odgovornost za javno izgovorenu riječ Povuklo se i pitanje odgovornosti za javno izgovorenu riječ, napose nakon izjava premijera i predsjednika. "Odgovornost da. Svaki put ću to govoriti kad govorimo o riječi koju izgovaramo. Svaka riječ ima svoju težinu i mediji to prenesu. I mediji vole prenijeti nešto što je klikano i gledano, a ponekad nije potrebno, jer se daje prostor da imamo podlogu za stvaranje ovakvih incidenata. Svi moramo razmisliti u kojem smjeru želimo ići i svi tu imamo odgovornost, pa i mediji", rekao je Habijan. Pupovac i Penava po prvi puta sjede zajedno u emisiji, unatoč animozitetima. "Tu smo, razgovaramo i iznosimo stavove. Slažemo se u vrlo malo stvari, ali to nije razlog da nema suradnje i razgovora, ne daj Bože, mržnje", rekao je Penava i okrenuo se SDP-u. "Slažemo se s inicijativom o zabrani fašističkih i nacističkih zločina, ali ne spominju se zločini trećeg totalitarnog režima - komunističkog. Govorimo o napadima na Jergovića i Pavičića, a ne govorimo o napadima na Vlatku Vukelić. Dok je tako, nećemo znati kakva je bol obitelji stradalih s druge strane. Imamo širinu i civilizacijski doseg kojeg želimo braniti, ali s ovakvim inicijativama želite sakriti jedno zlo, a naglasiti sve ostalo", rekao je Penava. "Mi koji smo u javnoj političkoj sferi, pa i u drugim javnim sferama, ravnamo se po tome što se može naći na forumima i društvenim mrežama, a te rasprave su prijetnja. Svaka rasprava bi trebala biti vođenja prema javnom dobru, pa su takve rasprave teške. No, i večeras smo čuli, kao i svaki put kad smo imali slične situacije. Neovisno o tome je li naša boja crvena, plava, žuta ili zelena, mi štitimo ustavni poredak. Ovdje se dogodio udar na ustavni poredak i mi smo se kroz ovu raspravu fokusirali na taj udar, samo trebamo smanjiti osobne animozitete", rekao je Pupovac.

