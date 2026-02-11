Penavi stigle prijetnje smrću: 'Na ćirilici su, piše da je za mene osiguran metak u čelo'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je u srijedu kako je primio prijetnje smrću napisane ćirilićnim pismom poručivši da ga one ne plaše, a dodao je i kako ima veliko povjerenje u obavještajni sustav i ne dvoji da će u najkraćem roku detektirati adresu i pošiljatelja.

"Nije mi prva. Sinoć sam objavio da su u povodu objavljivanja knjige "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji" i njezinog predstavljanja došle prijetnje smrću pisane na ćirilici od vidjet ćemo kojih aktera", rekao je Penava uoči svečanog predstavljanja te knjige, autora Mitje Ferenca i Uroša Košira, u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Pohvalio je hrvatske sigurnosne službe koje, kako je kazao, uvijek otkriju odakle takve prijetnje dolaze. Poručio je i da ima veliko povjerenje u naš obavještajni sustav, policiju i Ravnateljstvo policije koji su dokazani profesionalci. Stoga i ne dvoji da će u najkraćem roku detektirati adresu i pošiljatelja.

Pojasnio je da je prijetnja bila tipa da se "metak u čelo čuva i osiguran je za njega" u svakoj prigodi kada ga vide. Smatra da takve poruke dovoljno govore o strahu i razmjerima zločina koji trebaju biti prikriveni. Poručio je kako istina o ubijenima i stravičnim načinima kako su ubijeni treba ugledati svjetlo dana. Drži i da će se, poučen prijašnjim prijetnjama, vrlo brzo znati tko stoji iza toga i koji "junak" se sakrio iza njih. "I neće nas tu nikakve prijetnje spriječiti. Nisu sprječavale ni tolike hrvatske sinove ranije, ni Brunu Bušića ni mnoge druge prije njega pa neće spriječiti ni mene niti sve nas koji radimo na tim stvarima", rekao je Penava.

Ivan Penava Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar







