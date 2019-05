Milanović će dobiti podršku stranke ako na izbore ide kao SDP-ovac?

Kandidira li se bivši premijer Zoran Milanović za predsjednika države bez većih problema moći će računati i na potporu SDP-a, piše u ponedjeljak Večernji list.

"Tvrdi to više članova vodstva te stranke s kojima smo razgovarali, ali i koji naglašavaju da bi takav rasplet događaja ipak podrazumijevao i jedan 'ustupak' bivšeg šefa stranke. A taj je da će na te izbore ići kao član SDP-a, odnosno da se neće prije isticanja kandidature iščlaniti iz SDP-a, kako se prije nagađalo da bi Milanović mogao učiniti", navodi dnevnik.

"Ako on želi ići kao SDP-ov kandidat, to će u stranci proći bez većih potresa. No, ako bi inzistirao da se prije toga iščlani iz stranke i da ide kao nezavisni kandidat s podrškom SDP-a, to bi već bio problem. Izlazak iz stranke znači poruku da nema više ništa sa strankom koja mu je, budimo realni, dala sve. Osim toga, stranka mu ne može odmoći, dapače, može mu biti samo od pomoći i samo sa SDP-om i može dobiti te izbore", kaže za Večernji list izvor iz Predsjedništva SDP-a.