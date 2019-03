Vrdoljak: Milanović je politički kapitalac, on je moj izbor za predsjednika države

Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a, rekao je da u utrci za Pantovčak podržava bivšeg premijera i predsjednika SDP-a Zorana Milanovića

'Niz godina tijekom kojih smo radili zajedno u teška vremena gospodarske krize dobro sam upoznao njegove i pozitivne i negativne strane, i mislim da nikome u Hrvatskoj nije sporno reći da je Zoran Milanović politički kapitalac kojih Hrvatska nema puno i sve ih je manje'', kazao je Vrdoljak u razgovoru za Dnevnik.hr i dodao da u tu kategoriju ulazi i Andrej Plenković.

'Smatra da iako nisu politički slični, Zoran Milanović i Andrej Plenković sigurno dobro prezentiraju Hrvatsku, mnogo bolje od Pernara, Grmoje ili Bernardića.

Dodao da je za to da podrže Zorana Milanovića u utrci za Pantovčak, ali da on sam najprije mora odlučiti je li za to.