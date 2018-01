Fred Matić: Predsjednica otišla tajno u Ahmiće jer ovdje s Kordićem igra belu

Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar branitelja Predrag Matić komentirao je posjet predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Ahmićima, kazavši da se vidi da predsjednica improvizira i da radi od situacije do situacije te nema taktike u politici

'Prvo je išla u Tursku, tamo se zamjerila ljudima u BiH, pa je brzo otišla do njih da izgladi stvar. Ona je putujući skandal i gaf, ali dobro, tako smo birali i tako nam treba. Ali otići u Ahmiće tajno, to je skandalozno... To je mjesto koje vrišti. Isto tako je otišla na Kornate pa se slikala tamo za selfie, a onda poslije plakala s majkama poginulih vatrogasaca', kazao je Matić za N1.