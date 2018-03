Matić: Ako se za nekoga može reći da je bio oficir i džentlmen, onda je to Petar Stipetić

Netom nakon što je u javnost dospijela vijest da je preminuo Petar Stipetić, u ime svih zastupnika sućut njegovoj obitelji izrazio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković

'Prije koji trenutak primili smo sa žaljenjem vijest da je preminuo Petar Stipetić. On je bivši načelnik Glavnog stožera, jedan od heroja Domovinskog rata i u ime svih zastupnika i zastupnica želio bih izraziti sućut njegovoj obitelji', poručio je Jandroković s mjesta predsjedavajućeg.

Zbog smrti Stipetića stanku je zatražio HSS, no Krešo Beljak odrekao se stanke i riječ prepustio šefu Sabora Gordanu Jandrokoviću.

'Imao sam veliku čast i priliku raditi s najboljim generalima Hrvatske vojske, od Blage Zadre, Janka Bobetka, Zvonimira Červenka, Antuna Tusa i Petra Stipetića. Sve su to junaci Domovinskog rata i ne znam koga bih izdvojio, međutim neće se obitelji ovih drugih naljutiti ako kažem da je Petar Stipetić ipak za koplje iznad svih. Ako se za nekoga u Hrvatskoj vojsci može reći da je bio oficir i džentlmen, onda je to prije svih bio Petar Stipetić. On nije bio onaj oficir koje gledamo u filmovima, koji je vikao i autoritet istjerivao na galamu nego se vidjelo da se razmije i da je stručan, a prije svega je volio svoje vojnike', poručio je bivši ministar branitelja Predrag Matić.

SDP je na smrt Stipetića reagirao na Twitteru. 'S tugom se rastajemo od generala Petra Stipetića. Naučio nas je da borba za Hrvatsku znači dati joj sve i ništa ne tražiti zauzvrat, bez skrivanja iza nacionalizma. Generale, počivaj u miru', stoji na SDP-ovom Twitteru.